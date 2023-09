1. Design District in der Wiener Hofburg

250 Marken aller möglichen Lifestylesparten stellen in der Hofburg aus. Design District

Von 6. bis 8. Oktober macht der sogenannte Design District, eine Lifestylemesse, auf 7.500 Quadratmetern in der Wiener Hofburg Station. 250 heimische und internationale Marken aus den Bereichen Wohnen und Einrichten, Mobilität, Home-Spa und -Wellness, Garten und Terrasse sowie Technik und Hifi zeigen in ehrwürdigem Ambiente, was sie zu bieten haben. Mit dabei sind Unternehmen wie zum Beispiel Occhio, Praskac, Rolf Benz, Siematic, Ligne Roset oder Wittmann. Der Design District findet mittlerweile zum sechsten Mal statt.

Design District in der Wiener Hofburg

6. bis. 8. Oktober

Fr und Sa jeweils 10 bis 18.30 Uhr, Sonntag 10 bis 18 Uhr

2. Robert Comploj eröffnet neue Glashütte

Robert Comploj ist mit seinem Studio aus dem siebenten Bezirk nach Wien-Währing übersiedelt. Comploj

Es ist eine Art Geburtstagsgeschenk an sich selbst, aber auch an seine Fans – zum zehnten Geburtstag hat Glasmacher Robert Comploj einen neuen Standort bezogen. In einem Hinterhof in Wien-Währing befindet sich nun die Wirkstätte des gebürtigen Tirolers. Luftig, hell und einladend wirkt das neue Atelier, das neben der Glashütte mit den beeindruckenden Öfen auch Platz für Workshops, eine Galerie und Complojs Büro bietet. Wer vorbeischauen möchte, ein Glasobjekt kaufen oder im Zuge eines Anfängerkurses sich selbst an dem anspruchsvollen Handwerk versuchen will, kann dies Montag bis Mittwoch nach Terminvereinbarung, Mittwoch bis Freitag von 10 bis 17 Uhr und Samstag von 9 bis 13 Uhr tun.

Studio Comploj

Martinstraße 28

1180 Wien

3. Mindful Living Event

Von 5. bis 8. Oktober inszeniert die österreichische Möbelmarke ADA das Filmquartier Wien mit einem "Apartment" das im Zeichen von Entschleunigung und Wohlbefinden steht. Bei dem "Mindful Living Event" stehen Workshops, Lesungen, aktive Vintage-Märkte, After Work Events und vieles mehr am Programm. Auch Möbel kann man gewinnen. Die Tickets sind kostenlos, die Plätze aber begrenzt und einige Veranstaltung bereits ausgebucht. Hier kann man sich anmelden.

ADA apartment

5. bis 8. Oktober, jeweils 10 bis 22 Uhr

Filmquartier Wien

Schönbrunner Straße 31

1050 Wien

4. Neuer Store von Society Limonta

Das italienische Interieur-Unternehmen Society Limonta hat im ersten Wiener Gemeindebezirk einen neuen Store eröffnet.

Small Courtyard

Palais Harrach

Freyung 3

1010 Wien

(red, 30.9.2023)