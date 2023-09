Folgt man den Prognosen eines großen Reiseveranstalters, zieht es die Österreicherinnen und Österreicher in der kommenden Wintersaison in die Wärme

Nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub: Erste Einschätzungen des Reiseveranstalter Tui lassen darauf schließen, dass viele Reisewillige schon jetzt ihren Winterurlaub planen. Die Buchungen lägen bereits deutlich über dem Vorjahr, heißt es von Tui. Auffallend sei zudem, dass Gäste immer früher buchen, um sich ihr Wunschhotel zum günstigen Preis zu sichern.

Die Kapverden-Insel Sal ist von Wien aus direkt erreichbar. Tui

Wo zieht es österreichische Reisende hin? "Der Fokus liegt diesen Winter auf Ägypten, den Kapverden und den Kanaren, hier insbesondere auf Gran Canaria", sagt Gottfried Math, Geschäftsführer von Tui Österreich. Dementsprechend habe man die Anzahl der Flugverbindungen auf die Kanaren erhöht und nach Hurghada und Marsa Alam sogar um 40 Prozent aufgestockt. "Wir erwarten uns weiterhin ein sehr starkes Wachstum bei Ägypten, aber auch ein starkes Comeback von Thailand und konstant hohe Zahlen bei den Malediven." Dementsprechend sieht das Ranking auf der Mittelstrecke aus:

Was die Fernziele der kommenden Wintersaison anbelangt, sieht der Reiseveranstalter auch eine "deutlich gestiegene Nachfrage". Thailand schiebe sich mit einem hohen Buchungsplus auf den ersten Platz, die Malediven würden konstant stark nachgefragt. Die Vereinigten Arabischen Emirate befänden sich im Aufwind, wobei Dubai besonders hoch in der Gunst der österreichischen Urlauberinnen und Urlauber stehe. Mexiko habe sich als beliebtes Zielgebiet etabliert und kommt im Ranking an vierter Stelle. Auch die USA würden "gute Zuwächse" machen, auch die Nachfrage nach Sansibar würde ständig weiter wachsen, erfährt man. (max, 28.9.2023)

Daraus ergibt sich folgendes Ranking für die Fernstrecke: