Morgen, Morgen, wunderbar!“, brüllen rund 100 Männer und schlagen sich dabei auf die Brust. In Reih und Glied stehen sie in einem Innenhof. Alle haben das gleiche blaue T-Shirt an. Um sie herum: ein hoher Zaun. Es ist acht Uhr morgens in einem Gefängnis auf Bali. Hier werden Drogenverurteilte zur Reha gezwungen. "Wie geht es euch?", fragt der Wächter. Aus einer Kehle schreien die Gefangenen: „Gut, gesund, fantastisch!“ Jeden Morgen das gleiche Mantra.

Host Raphael Rowe in "Die härtesten Gefängnisse" auf Netflix. Foto: Netflix

Das ist eine Szene der Serie Die härtesten Gefängnisse der Welt auf Netflix. Der Moderator der Serie lässt sich jeweils für eine Woche in einem Gefängnis einsperren. Die Kameracrew filmt ihn dabei und nimmt auf, was er in dieser Woche erlebt. Es ist mittlerweile die siebte Staffel und momentan unter den zehn beliebtesten Netflixserien in Österreich.

Was hart und gruselig klingt, ist meistens erschütternd – vor allem wegen der Gespräche. Die Lebensgeschichten der Gefangenen sind meist geprägt von Gewalt, sozialen und familiären Zerrüttungen und schließlich Drogen. Ein Mix, der viele immer und immer wieder hinter Gitter bringt. Diese Abwärtsspirale soll in den porträtierten Gefängnissen gestoppt werden. Doch gelingt das?

In der aktuellen Staffel werden Anstalten in Finnland, Tschechien, Indonesien und auf der Inselgruppe der Salomonen gezeigt. Auf diese Weise erfährt man einiges über die persönlichen und systemischen Probleme, aber auch über die soziokulturellen Verhältnisse der Länder. Wie erfolgreich sind die Programme, die die Inhaftierten aus der Gewalt- und Drogenspirale herausholen sollen? Als Zuschauerin bekommt man das Gefühl, es funktioniert kaum. (Natascha Ickert, 29.9.2023)