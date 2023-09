Was die heimischen Universitäten und FHs mittlerweile an Talent hervorzaubern, hat Beachtung verdient. Johann Hauser/Marlien Hauser

Die heimische Studentenschaft hat in den letzten Jahren zahlreiche spannende Videospielprojekte hervorgebracht. Dank Institutionen wie der FH Salzburg, der HTL Spengergasse oder der FH Oberösterreich zieht die Ausbildung immer besser internationalen Standards nach.

Auch in diesem Jahr haben 16 Jungentwickler ihre Projekte für den Subotron Live Pitch eingereicht. Eine Fachjury hat fünf davon zu Finalisten gekürt, von denen einer am 1. Dezember zum Sieger gewählt wird.

Die Projekte

Im Wiener Depot werden die Finalisten am 1. Dezember ab 16 Uhr ihre Projekte präsentieren. Die fünf Spiele können die Jury und das anwesende Publikum probespielen, und auch Fragen dürfen den Jungentwicklern gestellt werden. Ab 19 Uhr müssen die Frauen und Männer hinter den Projekten ihre Spiele vor der internationalen Jury präsentieren, die dann einen Sieger oder eine Siegerin küren darf.

Wer sich jetzt schon einmal das sehr vielfältige Angebot für diesen Abend anschauen will, der kann einen Blick in die Trailer werfen. Von einer Alien-Invasion, über das Managen von Containern, bis hin zu einem Puzzle-Game im Weltall findet sich alles. Auch bezüglich Optik und Stil ähneln sich die Spiele in keinster Weise. Ein schöner Beweis, wie viel Talent in Österreich in diesem Bereich schlummert.

