Vor acht Monaten wurde in der Causa Chorherr am Straflandesgericht Wien das Urteil verkündet, nun liegt die schriftliche Urteilsausfertigung vor. Das Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Michael Tolstiuk sprach alle zehn Angeklagten vom Vorwurf der Bestechlichkeit/Bestechung und (Anstiftung zum) Amtsmissbrauch frei.

Neben dem früheren Grünen-Politiker Christoph Chorherr hatte die WKStA auch Leute wie Investor Michael Tojner, Signa-Gründer René Benko, Conwert-Gründer Günter Kerbler, Investmentbanker Wilhelm Hemetsberger oder den Bauunternehmer Erwin Soravia angeklagt. Der einstige Planungssprecher der Wiener Grünen habe sich durch ihre Spenden an den von ihm gegründeten Verein S2arch, der sich um Kinder in Südafrika kümmert, bestechen lassen. Zudem waren etliche Unternehmen im Rahmen des Verbandsverantwortlichkeitsgesetzes angeklagt, auch sie wurden nicht verurteilt. Die Angeklagten bestreiten die Vorwürfe, es gilt die Unschuldsvermutung.

"Wer schmiert, fährt gut?"

Im 48-seitigen Urteil führt Tolstiuk aus, die Angeklagten hätten gespendet, weil sie "überzeugt waren", dass S2arch organisiert Hilfe in Afrika erbringe. Das Geld sei widmungsgemäß verwendet worden. Chorherr habe als Amtsträger nie einen Vorteil für den Verein gefordert, angenommen oder sich versprechen lassen und Amtsgeschäfte nie pflichtwidrig vorgenommen oder unterlassen. Alle Immoprojekte seien unbeeinflusst von Spenden durchgeführt worden.

Im Konnex mit dem Soravia-Hochhausprojekt Danube Flats an der Neuen Donau soll laut einem Zeugen der Satz "Wer gut schmiert, fährt gut" gefallen sein. Was schreibt der Richter dazu? Üblicherweise werde so auf die Bezahlung von Schmiergeld Bezug genommen, in diesem Fall werte das Gericht den Satz aber als "ironische Antwort auf die Fragen des Zeugen, wie es überhaupt möglich sei, ein so hohes Haus vor ein anderes Haus hinzustellen". Zudem habe ein zweiter Zeuge, der bei diesem Gespräch dabei war, ausgesagt, diesen Satz nicht gehört zu haben.

Chorherrs Stimme gab nicht den Ausschlag

Insgesamt sei "absolut einleuchtend und nachvollziehbar, dass die Widmungswerber ein starkes Interesse hatten, ihre jeweilige Projekte genehmigt zu bekommen und umzusetzen". Und dass dafür "sämtliche Überzeugungsarbeit geleistet wird". Es könne auch nicht festgestellt werden, dass die Widmungswerber die Spenden tätigten, "um sich Chorherr gewogen zu machen". Zudem sei den Einzahlern bewusst gewesen, dass Chorherrs Stimme im Gemeinderat "keine ausschlaggebende" gewesen sei. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, die WKStA hat Rechtsmittel angekündigt. (Renate Graber, 29.9.2023)