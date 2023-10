Großglockner-Hochalpenstraße: "Ziemlich cool" fand der Autor den 991 R (Bild), aber auch der Carrera von 1984 fand Gefallen. Foto: Porsche Austria /Christan Houedek

Vor genau 60 Jahren wurde der Neunelfer auf der IAA in Frankfurt vorgestellt und ist seitdem das Herzstück der Marke geworden. Zum Jubiläum lädt Porsche ein, uns durch alle acht Generationen zu testen.

Über eine Million 911er wurden bisher verkauft, und die Allerersten davon waren gar keine. 901 hieß das Fahrzeug, bis Porsche wegen einer Beschwerde Peugeots den Namen ändern musste. Der 911er ist eine der ältesten durchgehend produzierten Modellbaureihen überhaupt und blieb während dieser Zeit seinem Ursprung durchaus treu. Die grobe Form hat sich kaum verändert, und schon diese Urmodelle wurden von einem Sechszylinder-Boxermotor im Heck angetrieben. Damals natürlich noch luftgekühlt und anfangs mit nur 130 PS Leistung.

Treffen der Generation auf der Großglockner-Hochalpenstraße. Tradition muss man pflegen – und darf man herzeigen. Foto: Porsche Austria / Christian Houdek

Zehn Jahre später kommt die zweite Generation auf den Markt, und der 930 bringt erstmals einen Turbolader ins Portfolio. Das dürfte so manchen Schwierigkeiten gebracht haben, weshalb der 911 Turbo, wie schon einige vor ihm, den Spitznamen "Witwenmacher" abbekommen hat. Auch der Kontrast zum Innenraum heutiger Fahrzeuge ist natürlich gewaltig, besonders wenn man bedenkt, dass das damals als luxuriös galt. Ergonomie war zu dem Zeitpunkt noch nicht erfunden, sonst könnte man die Bremse betätigen, ohne mit dem Knie am Lenkrad anzukommen.

Generalüberholung

Ende der 1980er wurde der 911er dann komplett überholt, erstmals gab es neumodischen Firlefanz wie ABS und Servolenkung. Optional konnte man sich auch eine etwas unausgereifte Viergangautomatik gönnen, und Allradantrieb machte ebenfalls sein Debüt. Außerdem hat sich Porsche von den Plastik-Ziehharmonikas trennen können, die die Stoßstangen der vorigen Generation schmückten.

Der nächste 911er, der 993, repräsentiert in meinen Augen einen gewissen Sweet Spot in der Evolution der Baureihe. Einerseits ist er noch großteils unberührt von moderner Elektronik und bietet ein ähnlich minimalistisches Fahrerlebnis wie die bisherigen Modelle, profitiert aber gleichzeitig von den technologischen Fortschritten und verfeinert die zahlreichen Errungenschaften seines Vorgängers. Als erster Twinturbo und letzter luftgekühlter 911 ist er der perfekte Retro-Porsche, er knackte auch als Erster die 300-km/h-Marke.

Der Spiegelei-Elfer (996, 1997 bis 2006) ist nicht gerade des Autors Liebling, er findet aber inzwischen in der Szene seine Liebhaber. Foto: Porsche Austria / Christian Houedek

Nach dem Hoch kommt leider das Tief, und das ist genau, was der 996 um die Jahrtausendwende bringt. Sowohl innen als auch außen gab es ein Redesign, und während Letzteres in kommenden Versionen noch gerettet werden konnte, war das Cockpit eine Katastrophe. In dieser Zeit haben Hersteller Oberflächen gerne mit schwarzem Gummi überzogen, einem Material, das mit der Zeit gerne abblättert und klebrig wird – und aus mir unerfindlichen Gründen war es notwendig, an der Mittelkonsole ein Festnetztelefon anzubringen, das von der Qualität an ein Happy-Meal-Spielzeug erinnert. Autos dieser Ära sind mir persönlich auch immer ein bisschen zu abgerundet, und der 996 ist hier keine Ausnahme. Aber wenn Sie auf der Suche nach einem leistbaren 911er sind, ist das vermutlich die günstigste Generation.

Offen gibt es den 911er als Cabrio – und, ganz legendär, als Targa. Da pfeift man gern auf die Frisur. Foto: Porsche Austria / Christian Houdek

In neuem Gewand

Mit dem 997 ging es dann wieder bergauf, als sich die Designer langsam in der neuen Haut zurechtfanden. Die Lichter wurden Gott sei Dank den früheren Autos nachempfunden, die Top-Modelle kamen mit Doppelkupplungsgetriebe. Wir sind in einem neuen Zeitalter, und PS-Angaben explodieren regelrecht: Der GT2 produziert 530 PS und ab 2009 sogar 620.

Die siebte Generation basiert wieder auf einer komplett neuen Plattform und brachte unter anderem den 911 R, eine Ultraleichtversion des GT3 RS mit nur 1370 kg Gesamtgewicht. Das Porsche-Logo ist lediglich ein Sticker, um wertvolle Gramm zu sparen, und zwei Rennstreifen sorgen dafür, dass man auch schnell ausschaut. Außerdem bringen die Turbo-Versionen dieser Generation moderne Reifentechnologie an ihre Grenzen, mit den ersten Null-auf-hundert-Zeiten unter drei Sekunden.

Und schon sind wir in der Jetztzeit angelangt: Der 992 Turbo S liefert 650 PS, circa fünfmal so viel wie der ursprüngliche 901, bei anderthalbfachem Gewicht. Das Armaturenbrett ist bis auf den Drehzahlmesser nur noch digital, behält aber immer noch seine ursprüngliche Form bei, ähnlich dem restlichen Fahrzeug. Der Sport Classic kommt sogar noch mit Entenbürzel. Bewährtes soll man schließlich bewahren. (Felix Pisecker, 3.10.2023)