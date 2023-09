Die Polizeiinspektion am Praterstern gehört zu den Dienststellen, die weiterhin rund um die Uhr für Bürgeranliegen geöffnet bleiben. Robert Newald

Ab Sonntag wird es in vielen Wiener Polizeiinspektionen (PI) in der Nacht ruhiger. Nur mehr 29 von insgesamt 81 PIs in der Bundeshauptstadt halten künftig für Bürger- und Bürgerinnenanliegen rund um die Uhr offen. Die restlichen hängen um 19 Uhr das "Geschlossen"-Schild an die Tür und öffnen erst wieder am Morgen danach um sieben Uhr in der Früh. Jede PI bleibt aber weiterhin durchgehend für den Streifendienst besetzt. Und in jedem der 23 Bezirke hält zumindest eine PI 24 Stunden pro Tag für den Parteienverkehr offen, sechs weitere Dienststellen in neuralgischen Gegenden.

29 Polizeiinspektionen in Wien sind künftig noch in der Nacht geöffnet. LPD / Der Standard

Der Wiener Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl erhofft sich von der Maßnahme eine deutliche Reduzierung der Überstunden und des damit verbundenen Kostenproblems. Im Vorjahr leistete jede Polizistin und jeder Polizist in Wien durchschnittlich 35 Überstunden pro Monat, 2019 lag die Anzahl unter 30. Ein Teil der angepeilten Einsparung im nächtlichen Innendienst soll dem Außendienst zugute kommen.

461 Anzeigen pro Tag

Wien hat mit 7.500 Mitarbeitern das mit Abstand größte Landespolizeikommando, das entspricht einem Viertel des Polizeipersonals von ganz Österreich. Aber auch der Arbeitsaufwand ist in der Hauptstadt überduchschnittlich hoch: mehr als ein Drittel aller landesweiten Strafanzeigen fallen in Wien an, pro Tag waren es im Vorjahr 461. Dennoch herrschte bisher auf manchen PIs in der Nachtschicht wenig Hektik. Ddurchschnittlich habe es zuletzt 0,5 "relevante Amtshandlungen" pro Dienststelle in der Nacht gegeben, die auf Parteienverkehr zurückzuführen sei, heißt es bei der Polizei. Freiwillige Besuche in Polizeidienststellen hätten generell stark abgenommen, seit das Meldewesen und das Fundamt von der Polizei zum Magistrat übersiedelte.

Notruf und Funkwagen

Aber ist es zumutbar, Menschen, die zum Beispiel Opfer eines nächtlichen Überfalls geworden sind, auf die Suche nach der nächsten offenen PI zu schicken? In Notfällen würden schon jetzt fast immer die Rund um die Uhr besetzten Notrufe 133 und 112 gewählt, heißt es bei der Polizei. Das sei auch künftig die beste Entscheidung in Notfällen. Ein Streife sei praktisch immer in der Nähe oder könne schnell ausrücken. Das Funkwagensystem sei in den vergangenen Jahren kontinuierlich ausgebaut worden.

Für gehörlose und hörbeeinträchtigte Menschen gibt es weiterhin die Möglichkeit, in Notfällen per SMS an die Nummer 0800 133 133 mit der Polizei zu kommunizieren. Speziell für Gehörlose wurde die App DEC122 entwickelt, über deren Text-Chat auch Feuerwehr, Rettung und Bergrettung alarmiert werden können.

Online-Anzeige mit Hürden

Die Polizei verweist auch auf die Möglichkeit, Anzeigen online zu erstatten. Das funktioniert derzeit nur bei Diebstählen. Außerdem ist ein digitaler Ausweis notwendig – also eine Handysignatur oder eine Bürgerkarte beziehungsweise die weiterentwickelte ID Austria, die derzeit getestet und im kommenden Jahr ausgerollt wird. Eine Online-Diebstahlsanzeige kann nur von betroffenen Geschädigten in eigener Sache abgeschickt werden und sie kann nur gegen eine unbekannte Person erstattet werden.

Die Bestätigung einer Online-Anzeige erfolgt wahlweise entweder durch persönliche Abholung bei der zuständigen PI oder digital im Bürgerkartenpostfach. Wenn es allerdings um einen gestohlenen Führerschein oder Kfz-Zulassungsschein geht, muss eine Anzeigenbestätigung auf jeden Fall persönlich abgeholt werden. Denn in diesen Fällen gilt die Bestätigung als vorübergehender Ersatz für die gefladerten Papiere.

Immer wenn polizeiliches Einschreiten sofort notwendig wird, etwa wenn nach einem Einbruchsdiebstahl Spuren gesichert werden müssen, ist eine Online-Anzeige sinnlos, weil nicht garantiert ist, dass die Bearbeitung ad hoc erfolgt. Grundsätzlich ist zu bedenken, dass jede Anzeige, egal ob digital oder analog vorgebracht, Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden auslöst. Oft ist ein persönliches Erscheinen bei der Polizei noch notwendig. Strafanzeigen können grundsätzlich nicht einfach zurückgenommen werden. (Michael Simoner, 30.9.2023)