Amsterdam – In den Niederlanden hat es nach Angaben der Polizei bei einer Schießerei mehrere Tote gegeben. Der Hintergrund des Vorfalls in der Stadt Rotterdam war zunächst unklar. Beim Täter handle es sich um einen 32 Jahre alten Rotterdamer, teilte die Polizei in der niederländischen Hafenstadt am Donnerstag mit. Er sei auf der Helikopterplattform des Universitätskrankenhauses festgenommen worden.

Die Polizei ließ am frühen Abend zunächst offen, wie viele Menschen getötet wurden. Zunächst hatten die Behörden am Nachmittag erklärt, es habe mindestens zwei Verletzte gegeben. Die Schießerei habe in einem Haus in Rotterdam begonnen und sei in einer nahe gelegenen Universität fortgesetzt worden. Die Sicherheitskräfte hätten sich dort auf die Suche nach dem mutmaßlichen Schützen gemacht, der als großer Mann in Kampfmontur beschrieben wurde. (Reuters, APA, 28.9.2023)