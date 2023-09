Carson Pickett reißt gerne Witze über ihren fehlenden Arm. USA TODAY Sports via Reuters Con

Wozu braucht man eigentlich die Hände beim Fußballspielen? Heißt ja Fußball und nicht Handball. Trotzdem sind die Griffel auf dem Rasen ganz praktisch. Zum Beispiel beim Einwurf. Oder bei Laufduellen. Dort wird an der Grenze der Regeln mit den Händen gearbeitet. Eine Frage des Gleichgewichts ist es obendrein.

Carson Pickett wurde 1993 in Spartanburg im US-Bundesstaat South Carolina ohne linke Hand und ohne Unterarm geboren. Die heute 30-Jährige hat es 2022 bis ins stark besetzte Nationalteam der USA geschafft. Nun tritt sie als erste einarmige Spielerin in der am Freitag erscheinenden Fußballsimulation EA Sports FC 24 – früher bekannt als Fifa – an. Ein Meilenstein.

Der Sport wurde Pickett bereits mit dem Fläschchen verabreicht. Die Mutter warf den Basketball, der Vater trat den Fußball. Im Alter von fünf Jahren begann die Kleine – nicht ganz unlogisch – ihrem Daddy nachzueifern.

An der Florida State University war die Sportlerin ein Star. Mit ihrem satten Linksschuss ließ die gelernte Verteidigerin manche Torfrau wie angewurzelt stehen. Nach Gastspielen in Australien und Zypern ist die Sportskanone mittlerweile bei North Carolina Courage in der National Women’s Soccer League gelandet.

Scherzkeks

"Ich versuche an den Fingern abzuzählen, wie viele Jahre ich schon in dieser Liga bin, aber ich komme höchstens auf fünf" , schreibt Carson auf Instagram. Humor ist ihr wichtig. Nur kein Mitleid, nur kein Drama. "Ich mache immer Witze darüber und bringe die Leute damit in Verlegenheit. Das ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen."

2016 ging Carson viral, als sie einem Zweijährigen neben dem Spielfeld ihren Stumpf zu einer Art Fistbump entgegenhielt. Ohne Fist eben, aber mit einem Lächeln im Gesicht. Auch dem Burschen fehlte ein Unterarm. Die Botschaft an den Wicht: Du kannst alles erreichen. Auch ohne zweite Pratze.

Man denke nur an Andreas Schicker. Der Österreicher sprengte sich bei einem Unfall mit einem Knallkörper die linke Hand weg und war später in Wiener Neustadt als erster Spieler weltweit mit einer Armprothese aktiv. Heute arbeitet er mit großem Erfolg als Geschäftsführer Sport bei Sturm Graz.

Die Entwickler von EA Sports FC 24 haben den fehlenden Arm auch im Gameplay berücksichtigt. Alles in der Simulation soll realistisch sein. Der Handstandüberschlag zum Jubel auf einer Hand – jo mei, kann man darüber streiten. Aber Carson kann nicht einwerfen. Und als Torfrau taugt sie auch nicht. (Philip Bauer, 28.9.2023)