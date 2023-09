Im Internet findet man sie aktuell zuhauf: Videos, in denen die eigene Stimme innerhalb kürzester Zeit in eine fremde Sprache übersetzt wird – per künstlicher Intelligenz. Kann KI also mittlerweile auch schon die Stimmen von echten Menschen klonen, und zwar täuschend echt?

Anzeichen gibt es dafür einige: von betrügerischen Scam-Anrufen bis hin zu Streiks in Hollywood, die unter anderem von der unsicheren Handhabung künstlicher Intelligenz ausgelöst wurden.

Im Podcast erklärt STANDARD-Webredakteur Peter Zellinger alles, was man zum Thema wissen muss, und macht im Stimmenklonen den Selbsttest. (red, 29.9.2023)

Dieser Podcast wird unterstützt von Yesss! Der Mobilfunk-Diskonter. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD. Yesss