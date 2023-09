Lady Mary Wortley Montagu. IMAGO/Panthermedia

Lange bevor Edward Jenner als Vakzination berühmt wurde, gab es bereits Pockenimpfungen. Erste Berichte über eine Impfung gab es von Lady Mary Wortley Montagu, der Frau eines englischen Botschafters am Osmanischen Hof. Während ihrer Zeit in Istanbul wurde sie 1717 erstmals Zeugin einer Variolation gegen Pocken.



Dabei ritzte eine Frau die Haut eines Patienten am Handgelenk auf und verteilte Eiter einer bereits infizierten Person auf die kleine Wunde. Der Patient überlebte und war immun. Zurück in England teilte Lady Mary ihr Wissen über das Verfahren und betrieb was man heute wohl Lobbying für Impfungen nennen könnte. Mit Erfolg: Die Methode wurde erst an Sträflingen und schließlich am Hof getestet.



Doch die Variolation barg Gefahren: Manche starben an der Behandlung, wenn zu viel Eiter aufgetragen wurde oder sich Patienten nicht in Selbstisolation begaben. Wer aber geimpft war, war ein Leben lang geschützt. Das Wissen, das Lady Mary durch ihre Assistenz bei zahlreichen Impfverfahren gesammelt hatte, diente auch dem Arzt Edward Jenner, der die Vakzination, aufbauend auf Variolationen, entwickelte. (Isadora Wallnöfer, 29.9.2023)