Immer öfter werden auch in den Medien Corona und Influenza in einem Atemzug behandelt. Aber ist Covid-19 aus medizinischer Sicht wirklich nicht viel anders als eine normale Grippe? Und soll dieser Vergleich unseren Umgang mit Corona bestimmen?

Laut der Virologin Dorothee von Laer sind von schweren Covid-Verläufen besonders Personen mit Herz-Kreislauf-Problemen, Diabetes und Übergewicht gefährdet. Reuters/ I-HWA Cheng

Frage: Sind Covid-19 und die Grippe verlgeichbar?

Antwort: Ja und nein, sagt die Virologin Dorothee von Laer. Und mit Grippe ist dabei die Influenza gemeint, nicht ein grippaler Infekt, der wesentlich häufiger vorkommt. "Covid-19 ist insofern mit der Influenza vergleichbar, dass Immungesunde die Viruserkrankung in den meisten Fällen sehr gut wegstecken. Schwere Verläufe haben in erster Linie Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen." Besonders gefährdet sind Personen mit Herz-Kreislauf-Problemen, Diabetes und Übergewicht.



Es gibt aber auch ganz klare Unterschiede: "Influenza betrifft in aller Regel primär die Atemwege. Sars-Cov-2 kann sich dagegen auf alle Organe im Körper schlagen. Deshalb kommt es auch viel öfter zu postviralen Symptomen, die unter dem Namen Long Covid zusammengefasst werden", erklärt von Laer.



Ein weiterer Unterschied ist, dass die Fähigkeit von Sars-Cov-2, nach einer Infektion eine Krankheit hervorzurufen, bisher eher schwächer wurde. Der Übergang der Delta-Variante zu den zahlreichen Varianten der Omikron-Gruppe hat deutlich weniger schwere Verläufe verursacht. Beim Influenzavirus ist das zumindest über die letzten drei Jahrzehnte recht stabil geblieben. Von Laer vermutet: "Man kann sich vorstellen, dass die Gefährlichkeit von Sars-Cov-2 mit zukünftigen Mutationen weiter abnimmt. Aber mit Sicherheit sagen kann man das natürlich nicht. Ich bin ja keine Prophetin."

Frage: Warum haben nach einer Corona-Infektion so viele Langzeitfolgen?

Antwort: Tatsächlich sind postvirale Symptome bei Covid-19 wesentlich häufiger als bei Influenza. Das liege am Virus, erklärt die Virologin: "Weil es fast alle Organe betreffen kann, gibt es auch viel mehr Entzündungsgeschehen." Entzündungen sind eine Reaktion des Immunsystems, mit der es einen Erreger bekämpft. Diese können aber auch ein Überreaktion der Körperabwehr auslösen, es dauert dann länger, bis man sich wieder erholt.



Vor allem neurologische Symptome wie Schlafstörungen, Gedächtnisprobleme, eingeschränkte Belastbarkeit, Störungen des vegetativen Nervensystems oder Schwindel entstehen nach einer Sars-Cov-2-Infektion viel häufiger als nach einer Influenza. Prinzipiell kann aber jede schwere Viruserkrankung Langzeitfolgen auslösen, das ist keine Corona-Spezifität.

Frage: Sars-Cov-2 kann auch Autoimmunerkrankungen auslösen. Woran liegt das?

Antwort: Dazu gibt es verschiedene Hypothesen, weiß von Laer. Aber auch das ist kein Corona-Spezifikum, jede schwere Viruserkrankung kann eine Autoimmunerkrankung auslösen – "auch wenn Corona da wirklich Weltmeister ist".



Eine Hypothese ist, dass das Immunsystem bei der Bekämpfung der Entzündung, wenn es das betroffene Gewebe zerstört, einen Fehler macht, und das löst dann die Autoimmunerkrankung aus.

Die verbreitetere Hypothese ist, dass ein Virus an manchen Stellen seiner Bestandteile körpereigenen Eiweißen ähnelt, man nennt das Mimikry. "Das Immunsystem glaubt dann, das körpereigene Eiweiß ist das Virus, und bekämpft es", erklärt von Laer.

Frage: Kann die Impfung daran etwas ändern?

Antwort: Die Impfung war der große Gamechanger in der Pandemie. Nur dadurch konnte so rasch eine breite Immunität erreicht und Millionen Todesfälle verhindert werden. Die prophylaktische Impfung, also jene vor einer Infektion, senkt das Risiko für postvirale Syndrome, wenn man danach dennoch erkrankt, um rund 50 Prozent, sagt von Laer.



Es gibt auch die therapeutische Impfung als Ansatz für postvirale Syndrome, also eine nochmalige Stimulation des Immunsystems durch die Impfung, die bestehende Symptome verringern oder sogar ganz eliminieren soll. Das scheint nach heutigem Wissensstand eher keine Verbesserung zu bringen – auch wenn es in einigen Einzelfallbeschreibungen geholfen hat. "Das letzte Wort ist da aber noch nicht gesprochen", sagt von Laer. Andere kausale Therapien gibt es derzeit noch keine, man kann nur symptomatisch behandeln.

Frage: Welche Schutzmaßnahmen sind für den Herbst sinnvoll?

Antwort: Auf jeden Fall die Auffrischungsimpfung, wenn der letzte Viruskontakt länger als sechs bis zwölf Monate her ist. Von Laer legt sie allen ans Herz, vor allem aber allen ab 60, allen Vorerkrankten und jenen, deren Immunsystem beeinträchtigt ist. "Wenn die Zahlen wieder steigen, werde ich auch überall dort, wo man keinen Abstand halten kann, etwa in öffentlichen Verkehrsmitteln, wieder Maske tragen. Man weiß, wie gut die schützt, vor allen vor Viruserkrankungen. Das sollte jeder vernünftige Mensch tun." Vor allem aber jene mit erhöhtem Risiko für einen schweren Verlauf. (Pia Kruckenhauser, 29.9.2023)