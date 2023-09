Donald Trump in Iowa. REUTERS/SCOTT MORGAN

New York – In den USA hat ein New Yorker Berufungsgericht eine von Donald Trumps Anwälten beantragte Verschiebung des für den 2. Oktober anberaumten Prozesses gegen den Ex-Präsidenten verweigert. In einem kurzen Beschluss lehnte ein fünfköpfiges Gremium der Appellate Division, eines mittleren Berufungsgerichts in Manhattan, den Antrag auf Verschiebung am Donnerstag (Ortszeit) ab. Trump hatte in diesem Betrugsverfahren bereits am Dienstag eine schwere juristische Niederlage erlitten, da der Richter Arthur Engoron entschied, dass der Geschäftsmann und sein Familienunternehmen wegen Betrugs haftbar gemacht werden können. Zudem ordnete er die Annullierung von Geschäftszertifikaten für die Trump Organization und andere beklagte Unternehmen an und verhängte Strafen gegen Trumps Anwälte. Die Anwälte des Ex-Präsidenten waren nicht unmittelbar für eine Stellungnahme zu der Entscheidung zu erreichen.

Donald Trump war im September 2022 von der Generalstaatsanwältin Letitia James verklagt worden, die ihm, seinen erwachsenen Söhnen, der Trump Organization und anderen Beteiligten einen "erschütternden Betrug" bei der Bewertung von Immobilien vorwarf. James fordert mindestens 250 Millionen US-Dollar Strafe, ein Verbot für Trump sowie seine Söhne Donald Jr. und Eric, in New York Geschäfte zu betreiben und ein fünfjähriges Verbot für Trump und die Trump Organization, gewerbliche Immobilien zu erwerben. (Reuters, 29.9.2023)