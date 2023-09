Wenn man in der Politik in der Situation sei, erklären zu müssen, wie man es gemeint hat, dann sei man schon falsch abgebogen, analysiert Politikberater Hofer

Es ist immer eine gute Idee, anderen zuzuhören. Vor allem dann, wenn sie sich in Lebensrealitäten besser auskennen als man selber, weil man in ganz anderen Sphären lebt. Was keine gute Idee ist: über Menschen abschätzig zu urteilen, wenig Ahnung und noch weniger Empathie dafür zu haben, mit welchen Situationen sie zurechtkommen müssen.

ÖVP-Chef und Kanzler Karl Nehammer hört offenbar nicht so gern zu. Dafür spricht er lieber im Kreis seiner Getreuen bei Wein und Häppchen über jene, denen es nicht so gut geht. Wenn er zuhören würde, dann würde er etwa von Diakonie-Chefin Maria Katharina Moser in der "ZiB 2" hören, dass sich Frauen, die in Armutssituationen leben und Kinder haben, das Letzte vom Mund absparen und alles tun würden, damit ihre Kinder ein möglichst gutes Leben haben können. Und er würde auch hören, dass man diese Armut nicht sieht, "weil sich die Menschen unendlich schämen und die Armut verstecken. Sie tun alles dafür, dass das keiner merkt."

Video: So reagieren Menschen, wenn sie das Video sehen, in dem Bundeskanzler Karl Nehammer armen Menschen indirekt rät, einen billigen Hamburger zu essen DER STANDARD

Eine Entschuldigung vom Kanzler hörte man am Donnerstag freilich nicht, sich für seine Aussagen zu entschuldigen würde aus seiner Sicht offensichtlich die Defensivsituation noch vergrößern. "Er bekommt den Geist eh nicht mehr zurück in die Flasche", analysiert Politikberater Thomas Hofer in der "ZiB 3". Deshalb bleibe Nehammer bei der Botschaft und versuche, seine Aussagen zu reframen und für seine Zielgruppen neu aufzubereiten und zu erklären, was er gemeint hat.

ZIB 3: Politikberater Hofer über das Nehammer-Video

ORF

"Nur, wenn Sie in der Politik – zumal als Bundeskanzler – in der Situation sind, erklären zu müssen, wie man es gemeint hat, dann sind Sie schon falsch abgebogen." Der Spin der Kritiker sei klar, "eine Art 'Marie-Antoinette-Moment' des Karl Nehammer zu definieren", so Hofer. Dass die ÖVP eine sozial kalte Partei sei, bekomme durch das Video natürlich jetzt neue Nahrung. Und wenn Nehammer jetzt viel Kritik bekomme, dann müsse er sich bei sich selber beschweren. (Astrid Ebenführer, 29.9.2023)