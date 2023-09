Ulf Kristersson wandte sich am 28. September in einer Liveübertragung an das Land. AFP/JONATHAN NACKSTRAND

Stockholm – Der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson teilte am Donnerstag mit, dass er in Kürze den Oberbefehlshaber der Armee und den nationalen Polizeichef treffen werde, "um zu prüfen, wie die Streitkräfte die Polizei im Kampf gegen die Banden unterstützen" könnten, wie mehrere Medien berichten.

Eine Gewaltwelle forderte in diesem Monat mehrere Menschenleben. In diesem September wurden bereits elf Menschen erschossen – die höchste monatliche Opferzahl seit vier Jahren.

Fernsehansprache

"Das ist eine schwierige Zeit für Schweden", sagte Kristersson in einer seltenen Fernsehansprache an die Nation. "Wir werden die Banden jagen, wir werden die Banden besiegen", sagte er.

Kristersson machte frühere Regierungen für die Probleme verantwortlich. "Es ist eine unverantwortliche Einwanderungspolitik und eine gescheiterte Integration, die uns hierhergebracht hat", sagte der Ministerpräsident.

Die Polizei schätzt, dass etwa 30.000 Menschen in Schweden direkt in Bandenkriminalität verwickelt sind oder mit ihr in Verbindung stehen. (Reuters, red, 29.9.2023)