Die iPhones 15 und 15 Pro sind seit 22. September im Handel. IMAGO/Peerapon Boonyakiat/SOPA

Apple hat dieses Jahr einen soliden Start in den Herbst hingelegt und alle neuen iPhone-Varianten ab dem Startdatum 22. September ausgeliefert. Aktuellen Berichten zufolge sollen manche der neuen Modelle allerdings sehr heiß werden. Und ausgerechnet um die iPhone-Hüllen bildeten sich ebenfalls einige Kontroversen.

Hitzeentwicklung in den iPhones

Es ist nicht das erste Mal, dass iPhones sehr heiß werden, aber in diesem Jahr scheinen die Werte ungewöhnlich hoch zu sein, sagt Apple-Beobachter Mark Gurman. Das iPhone 15 Pro Max soll in der Maximaltemperatur 43,8 Grad Celsius heiß werden, das iPhone 15 in der Standardvariante sogar über 45 Grad.

Da stellt sich die Frage, ob sich das Problem mit einem Softwareupdate beheben lässt oder nicht. Bei den Pro-Modellen soll die Hitzeentwicklung laut dem Analysten Ming-Chi Kuo mit dem neuen A17-Prozessor zu tun haben. Auch die leichtere Bauweise in Verbindung mit dem Titanrahmen könnte ein Grund dafür sein.

Laut Kuo wird Apple versuchen, das Problem schnellstmöglich mit Softwareupdates zu lösen. Dabei könnte das Unternehmen die Schnelligkeit des Chips minimal reduzieren, um ein Überhitzen zu verhindern. Bis dahin könnte es aber noch ein paar Wochen dauern.

Kunden berühren die neuen Hüllen für das iPhone 15 und 15 Pro. IMAGO/Peerapon Boonyakiat / SOPA

Das Problem mit den Drittanbieterhüllen

Die meisten Hüllenhersteller müssen in ihrer Planung auf Gerüchte der Smartphone-Industrie vertrauen und so noch vor dem iPhone-Launch ein Produkt produzieren, das zu den neu erscheinenden Geräten passt.

Im Fall des Action-Buttons, also des Knopfes, der den Stummschalter ersetzt, entschieden sich einige Hersteller dafür, die Aussparung in der Hülle zu behalten. Das wurde beim Hüllenhersteller Peak Design zum Problem. Käuferinnen und Käufer sahen sich mit einer Hülle konfrontiert, mit der der Action-Button nur schwer zu erreichen war. Keine optimale Lösung, ist der Knopf doch eines der neuen Features des 1.000 Euro und mehr kostenden Geräts.

Würden die Hersteller auf die iPhone-Vorstellung warten, müssten sie aber mit Verlusten rechnen, da die Produktion der Hüllen nicht bis zur Auslieferung der ersten iPhones abgeschlossen wäre. Daher muss man auf Gerüchte vertrauen und noch vor der Veröffentlichung produzieren – das geht aber mit einigem Risiko einher.

Auf einem Reddit-Account, der sich als Peter Dering, Gründer von Peak Design, ausgibt, beschreibt dieser die Vorgehensweise: "Wir haben uns für eine Aussparung anstelle eines Knopfes entschieden, weil wir a) nicht sicher sein konnten, dass Apple den Action-Button einbauen würde, und b) hofften, dass die Aussparung immer noch ein einigermaßen gutes Erlebnis bieten würde." Das Unternehmen stellte laut "The Verge" 30.000 Hüllen her und lieferte sie an Shops und Kunden. Kunden, die bereits ein Case gekauft haben, möchte man aber mit Gutscheinen und Tipps weiterhelfen.

Selbst Apple hat dieses Jahr mit Case-Problemen zu kämpfen. Um für die auslaufenden Lederhüllen für das iPhone einen würdigen Nachfolger zu liefern, ließ sich Apple zu einem neuen Produkt hinreißen: Die sogenannten Feingewebehüllen sollen weniger umweltschädlich als Leder sein. Doch das Material stellte sich als Schmutzmagnet heraus – und das bei dem stolzen Preis von 69 Euro. Die Online-Community zeigte sich nicht erfreut. (red, 29.9.2023)