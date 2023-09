Es ist unübersehbar: In den vergangenen Jahren hat Google seine eigenen Smartphone-Bemühungen gehörig intensiviert. Ob bei Hardware, exklusiven Softwarefeatures oder Marketing: In all diesen Bereichen hat sich seit der Veröffentlichung des Pixel 6 vor knapp zwei Jahren viel getan. Diese Bemühungen scheinen langsam Früchte zu tragen, so sind die Marktanteile zuletzt in einigen Ländern deutlich nach oben gegangen. In keinem aber so sehr wie in Japan, und das hat nun einen unerwarteten – von Google aber wohl ersehnten – Effekt zur Folge.

Verschiebungen

Die Pixel-Geräte gewinnen in Japan derzeit nicht nur stark Marktanteile, sie jagen diese vor allem auch jenem Konkurrenten ab, um den es eigentlich geht: Apple. iPhones dominieren seit Jahren den japanischen Markt, im zweiten Quartal 2023 fiel ihr Marktanteil aber zum ersten Mal seit längerem unter die 50-Prozent-Grenze, wie Bloomberg in Berufung auf aktuelle Zahlen von Counterpoint Research berichtet. Auf einen Marktanteil von 46 Prozent kommen die iPhones derzeit, das ist ein Minus von immerhin zwölf Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr, damals waren es also noch 58 Prozent.

Das Pixel 7a scheint in Japan besonders beliebt zu sein. Proschofsky / STANDARD

An zweiter Stelle folgt bereits Google mit seinen Pixel-Geräten, und zwar mit einem Marktanteil von zwölf Prozent. Das stellt wiederum eine Versechsfachung gegenüber dem Vorjahr dar. Ein rasantes Wachstum, für das allerdings mehrere Faktoren zusammenkommen.

Preisvorteil

Einerseits hat Apple zuletzt aufgrund des schwachen Yen die iPhone-Preise deutlich angehoben, gerade die Pixel-a-Serie, also die Mittelklasse-Smartphones von Google, scheint sich dabei als günstige Alternative herumgesprochen zu haben. Auch andere Android-Hersteller wie Sharp (von acht auf elf Prozent) sowie Sony (von fünf auf sechs Prozent) konnten zuletzt zulegen. Der weltweit größte Hersteller, Samsung, stagniert hingegen in Japan bei sechs Prozent.

Google legt derzeit in Japan deutlich zu. Google

Das explosive Wachstum der Pixel-Absatzzahlen in Japan dürfte aber noch einen zweiten Grund haben. Der schwache Yen führt dazu, dass viele Fans der Google-Smartphones aus der weiteren Region die Geräte in Japan bestellen und sich dann in ein anderes Land liefern lassen. Dabei spielt auch eine Rolle, dass Pixel-Geräte nur in ausgewählten Ländern erhältlich sind.

Vergleiche

All das ändert aber nichts daran, dass der Aufstieg der Pixel-Smartphones derzeit unübersehbar ist. Erst vor wenigen Tagen hatte Canalys berichtet, dass Google im zweiten Quartal 2023 in den USA auf vier Prozent Marktanteil kam – doppelt so viel wie im Vorjahr. Google ist damit auch der einzige Hersteller, der in einem gerade deutlich schrumpfenden Markt mehr Geräte als vor einem Jahr verkaufen konnte.

Abzuwarten bleibt freilich, ob Google diesen Schwung beibehalten kann. In wenigen Tagen wird mit Pixel 8 und Pixel 8 Pro eine neue Hardware-Generation vorgestellt, wie diese ankommt, wird eine wichtige Rolle spielen. Laut aktuellen Gerüchten soll diese merklich teurer als die Vorgänger werden – dafür aber mit sieben Jahren auch erheblich länger Update-Support erhalten als andere Android-Geräte. (apo, 29.9.2023)