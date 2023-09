Die RTR GmbH hat 19,4 Millionen Euro Digitaltransformationsförderung für das Jahr 2024 vergeben. Die Förderung soll die Digitalisierung von Medienunternehmen unterstützen. Ein wesentlicher Teil wird für Projekte vergeben, bei denen bis zu 50 Prozent der Projektsumme gefördert werden. Der Zeitungsverband VÖZ verweist auf vielfach mehr eingereichte Projekte und verlangt, die Digitaltransformationsförderung zu verdreifachen.

Nach Angaben der Rundfunk- und Telekomregulierung (RTR) waren die verfügbaren Fördermittel von 20 Millionen Euro schon beim ersten Antragstermin für 2024 um mehr als 100 Prozent überzeichnet. Das Antragsvolumen habe 44,3 Millionen Euro betragen.

Diese Daten zeigten deutlich, dass es rasch deutlich mehr Mittel brauche angesichts des Innovationsdrucks für verlegerische Medien. Gerald Grünberger, Geschäftsführer des VÖZ: "Dass verlegerische Medien zukunftsträchtige digitale Geschäftsmodelle entwickeln, ist absolut notwendig, um die heimische Titel- und Medienvielfalt abzusichern."

"Zumindest Verdreifachung"

Der Verlegerverband fordert von den politisch Verantwortlichen, die Mittel für die Digitaltransformationsförderung möglichst rasch "zumindest" zu verdreifachen. Das sei "das Mindeste, um Medien- und Meinungsvielfalt auch im digitalen Raum zu gewährleisten". Grünberger: "Wenn wir davon sprechen, die Medienvielfalt in Österreich zu erhalten, geht es uns nicht nur um den Erhalt der gedruckten Ausgaben von Zeitungen und Magazinen, sondern es müssen auch die Fördermaßnahmen so gestaltet sein, dass die verlegerischen Medien den Herausforderungen der Zukunft aktiv begegnen können. Nur so können wir den Meinungspluralismus nachhaltig absichern. Eine Verdreifachung der Digitaltransformationsförderung könnte hier einen ersten Schritt darstellen."

Mediaprint vor Styria

Die RTR vergab gerade 19,4 Millionen Euro. Der Mediaprint-Konzern kommt mit "Krone", "Kurier", seinen TV-Sendern, Kronehit sowie "Profil" auf insgesamt 2,8 Millionen Förderung, etwa für ein Projekt namens "Digitale Transformation des Unternehmens" bei der "Krone" und für "Digitale Weiterentwicklung Kurier", so die Kurzbeschreibungen in der RTR-Übersicht. Die Styria Media Group mit "Die Presse", "Kleine Zeitung", "Die Furche" und Antenne-Radios in Kärnten und der Steiermark wird mit insgesamt rund 2,4 Millionen Euro gefördert. Darunter Projekte wie "Die Presse Broadcast 2.0" und "Marketing Automatisierung" bei der "Kleinen".

Die Vorarlberger Mediengruppe Russmedia mit "Vorarlberger Nachrichten", "Neue Vorarlberger Tageszeitung", Ländle-TV bekommt diesmal 1,46 Millionen Digitaltransformationsförderung, etwa "Digitalisierung und Automatisierung des Layout-Gestaltungsprozesses" bei der "VN". Die STANDARD-Gruppe erhält fast 1,17 Millionen Euro, etwa für das Projekt "DATA Warehouse".

Die Mediengruppe Österreich mit "Österreich/Oe24" sowie deren Magazine und oe24.tv bekommt diesmal fast 1,14 Millionen Euro Digitaltransformationsförderung, etwa für "KI Bilderkennung / Datenbanken / Korrektur / Creation" und für ein "Upgrade" des E-Papers von "Österreich".

Die Wimmer Holding mit "Oberösterreichische Nachrichten" und "Tips" erhält knapp mehr als eine Million, die Förderung für die 35-Prozent-Beteiligung an Life Radio Oberösterreich ist in die Übersicht nicht einbezogen.

