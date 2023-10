Plädoyer für eine Anthropologie der Verletzlichkeit: Lisz Hirn. Regine Hendrich

Eine philosophische Anthropologie im Zeitalter der Technokratie: Das wollte 1956 Günther Anders mit seiner fulminanten, noch heute lesenswerten Die Antiquiertheit des Menschen inmitten von Technikwirtschaftswunder und Apokalypse-Tendenzen des Kalten Kriegs vorlegen.

Anthropologie der Verletzlichkeit

67 Jahre später versucht sich die 1984 geborene Lisz Hirn an einer ebensolchen Philosophie, diesmal im Zeichen von KI und allgegenwärtiger Digitalisierung. Sie macht, überverbal, eine "permanente Vulnerabilität" als "entscheidend für die Bewältigung von Krisen" aus, "die sich am semantischen Riss der Begriffe Umwelt und Mitwelt aufspannen".

Was ist "dieses Unwesen zwischen Tier und Übermensch, das die Verletzlichkeit des Ersteren teilt, dem aber die Bestimmung des Zweiten zugemutet wird", fragt Hirn gleich im Auftakt ihres Essays. Sie will eine Anthropologie, die sich nicht jenseits von Verletzlichkeit verortet, sondern in dieser. In vier Kapiteln, überschrieben "Essen", "Sterben", "Werden" und "Handeln", nimmt sie sich ihr Thema vor.

Berechenbarkeit des Lebens

Sie hätte ihren Essay auch "Versuch übers Mäandern" nennen können. Denn nicht selten wird Hirns Prosa hinfortgetragen. Und springt im Fluss des Sinnierens leichtfüßig von Trittstein zu Trittstein. Wobei hie und da Gewichtiges abgeworfen wird. So ist der Befund, eine fortschreitende Digitalisierung werde zu mehr Herrschaft – einiger weniger – führen, autoritäre Tendenzen würden sich verstärken und die Berechenbarkeit des eigenen Leibs werde allzu gern allumfassend weitergegeben, so gängig, dass niemand diesseits eines Wachkomas widersprechen wird.

Mit durchaus eleganter Federführung verwebt Lisz Hirn sprachlich pointiert ihre Gedankenschritte mit Zitaten. Manchmal sind es mit feiner Hand ausgesuchte Sätze anderer, von Friedrich Nietzsche, Bruno Latour oder Karl Jaspers, von Peter Sloterdijk, Michel Foucault oder Giorgio Agamben, von Martin Heidegger oder Cornel West.

Ausgerechnet im Kapitel "Sterben", wo sie über Nichtgeborensein und Lebensexit schreibt, wird man depressiv, weil E. M. Cioran fehlt. Nicht immer weisen die Exzerpte zudem in die von Hirn beabsichtigte Richtung, sondern führen eher davon weg.

In anderen Passagen steht sie unüberlesbar auf den Schultern andrer, entlehnt von Begrifflichkeit bis Argumentationsserpentinen nicht weniges. Gelegentlich wäre es auch ratsam gewesen, auf Geistes-, Mentalitäts- und Sozialgeschichte zurückzugreifen, etwa wenn sie über Körperlichkeit und "Natürlichkeit", über Antiwissenschaftlichkeit und Impfgegnerschaft nachdenkt.

Maschinenabhängigkeit

Die Bemerkung, dass Friedrich Nietzsches Anthropologie in ihrer "Horizontalität" selten richtig verstanden worden sei, würde man eher in der pseudodiskursiven Einleitung einer Promotionsarbeit erwarten. Vor allem, weil sich daran neuerlich ein Nietzsche-Miniexkurs anschließt.

Wirklich interessant wird es, wenn Hirn über künstliche Intelligenz und den Menschen nachdenkt, über das Widerspiel von Zukunft und Handlungseinengung. Der Mensch passt sich symbiotisch neuen Maschinen an und geht Abhängigkeiten ein – um sich paradoxerweise freier zu fühlen, autonomer und individueller. Um dann aber zu realisieren, dass Individualität ein Massengut ist und das Ego eine Zahlenfolge für algorithmisch geleiteten Konsum.

Lisz Hirn, "Der überschätzte Mensch. Anthropologie der Verletzlichkeit". € 20,60 / 128 Seiten. Zsolnay, Wien 2023 Verlag

Narzissmus

Der mehr als nur latente Narzissmus des Homo sapiens, unsterblich zu werden, aber sterblich zu sein, verhindert keineswegs die Sterblichkeit von Maschinen, die rosten, alte, unlesbare Software verwenden oder via Delete-Taste Daten ins Nirwana schleudern.

Der Anlass dieses Büchleins, das seit der ersten Ankündigung um 32 Seiten dünner wurde, will nicht recht auf- noch einleuchten. Ein direkter Auslöser intellektueller oder zeitgenössisch soziopolitischer Art mag sich nicht einstellen. Diagnostisch ist es nicht, vielmehr beschreibend. Hat sich der Verlag daher auf einen kürzestmöglichen Klappentext kapriziert, der inhaltlich so pauschal daherkommt wie die Elogen der auf dem Schutzumschlag zitierten Barbara Bleisch und Konrad Paul Liessmann?

Ein Gedanke Corine Pelluchons drückt die von Hirn projektierte Anthropologie prägnant aus: "Unsere gesamte Energie dient uns nur dazu, uns einer Situation zu beugen, die durch das Fehlen von Grenzen gekennzeichnet ist, durch die Tatsache, dass die Mittel immer gigantischer werden und die Abfolge der Innovationen und Informationen immer schneller wird." (Alexander Kluy, 29.9.2023)