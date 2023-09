Seit ihrer Gründung vor elf Jahren hätten sich die Neos "von einem Start-up zu einem mittelgroßen Unternehmen entwickelt", sagte Parteivorsitzende Beate Meinl-Reisinger am Freitag. Und es brauche die liberale Partei mehr denn je: "Wenn ich mir anschaue, was die Regierung und die Kollegen der Opposition an Performance hinlegen, würde ich die Neos heute wieder gründen."

Irmgard Griss, Beate Meinl-Reisinger, Helmut Brandstätter: Die Neos sehen sich im Aufwind – und alle Parteien gemeinsam gefordert, um die aktuellen Herausforderungen zu meistern. APA/TOBIAS STEINMAURER

Seit zehn Jahren sind die Neos auch im Parlament vertreten. Bei der Pressekonferenz anlässlich dieses Jubiläums fiel die innerparteiliche Bilanz positiv, jene zum aktuellen Zustand der österreichischen Politik hingegen höchst durchwachsen aus. Konkret sprach Meinl-Reisinger etwa die Nichtabschaffung des Amtsgeheimnisses an. Für mehr Transparenz in der Politik und bei Behörden zu sorgen sei ihr 2012 ein zentrales politisches Anliegen gewesen. Bis heute sei hier aber nichts Substanzielles weitergegangen: "Das schmerzt."

"Mit Grauen und Grausen"

Auch in Sachen Chancengleichheit von Kindern, für sie ein weiterer politischer Antrieb, habe sich nichts verbessert, im Gegenteil. Dabei brauche Österreich "jeden Erwachsenen und jedes Kind", um die aktuellen Herausforderungen zu bewältigen, sagte die Neos-Chefin.

Stattdessen funktioniere die Politik großteils als "Marketingmaschinerie". Die jeweils "eigenen Leute" würden gegen "die anderen" ausgespielt. Resultat: "Die Menschen wenden sich von der Politik mit Grauen und Grausen ab." Um diese Negativentwicklung aufzuhalten, brauche es einen "Pakt des Vertrauens". Es gehe darum "zu sagen, was Sache ist", in der Bildung ebenso wie in der Wirtschaft oder in Sachen Weltoffenheit.

Irmgard Griss und der Hypo-U-Ausschuss

Mehr Transparenz und Offenheit sowie Chancengleichheit in der Bildung nannte auch die ehemalige Präsidentin des Obersten Gerichtshofs und Neo-Abgeordnete Irmgard Griss als ihre Ziele, als sie 2017 für die Neos kandidierte. Auch habe sie etwas gegen die damaligen Versuche unternehmen wollen, den Hypo-Untersuchungsausschuss abzudrehen.

Der Journalist und Neos-Abgeordnete Helmut Brandstätter wiederum hob die schon 2019 gestellte Forderung der Neos-Europaabgeordneten Claudia Gamon nach den "Vereinigten Staaten von Europa und einer gemeinsamen europäischen Verteidigung" hervor. Das habe damals auch Befremden hervorgerufen: "Aber schauen Sie sich die heutige Lage an", nahm er auf den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine Bezug.

Platz eins für FPÖ abwenden

In der abschließenden Fragerunde wollte ein Journalist wissen, was die Ziele der Neos bei den kommenden Wahlen seien. Sie wolle nicht, dass die FPÖ bei der Nationalratswahl Platz eins einfahre, antwortete Meinl-Reisinger. Um das abzuwenden, müssten alle anderen Parteien "für Alternativen sorgen". Und sie müssten "bereit sein zusammenzuarbeiten", auch nach der Wahl. (Irene Brickner, 29.9.2023)