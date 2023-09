Bernhard Günther und sein Buchtipp. Elisabeth Flunger

Mit der klassischen Musik ist er mehr oder weniger durch, sein Cello spielt er nur noch selten, an der zeitgenössischen Musik hingegen liebt er die Vielfalt. "Kennen Sie Klaus Lang? Das ist so eine unglaublich zarte Musik!" Dazu lässt es sich gut Tee trinken aus einem Becher, "der nach vier Tagen im Feuer eines traditionellen japanischen Holzofens entzückend zerschmolzen ausschaut".

Faszinierende Ferne

"Ich finde Japan extrem faszinierend", sagt er. Längst hat er seine Küchenmesserkollektion auf japanische Roheisenmesser umgestellt und liest Bücher über japanische Keramiken, Malereien oder Gedichte. Dort war er aber noch nie. Seit 2018 fliegt er ja nicht mehr, also dachte er zunächst an eine Zugfahrt mit der Transsibirischen Eisenbahn, die ihn von der Endstelle Wladiwostok aus per Schiff hinüberbringen sollte. Aber dann kam Corona. Und dann der russische Angriffskrieg. Als Reiselektüre hätte er sich Landwirtschaftlicher Kurs von Rudolf Steiner eingepackt, jenes Buch, das ihn "in den letzten Jahren am meisten herumgeschleudert" habe. "Wann bekommt man schon ein Zauberbuch, das wirklich funktioniert?"

Ans Herz legt er uns Herr Yamashiro bevorzugt Kartoffeln. "Da geht es um einen deutschen Keramikkünstler, der in Japan die jahrhundertealte Tradition des Brennens ohne Glasur von Tellern, Bechern oder Tassen gelernt hat und sich nun in einem kleinen norddeutschen Dorf vom berühmten japanischen Ofensetzer Tatsuo Yamashiro einen Anagama-Ofen bauen lassen möchte. Der Roman beschreibt nun den Prozess des Ofenbauens und was passiert, wenn der alte japanische Meister dort auf die einfachen Leute trifft, deren schlichte Mettbrötchen er plötzlich lieber mag als das japanische Essen." Er selbst besitzt diverse Gebrauchskeramiken des Künstlers. Bis er sich neue direkt aus Japan holen kann, wird er freilich noch einige Male die Trauben seiner 700 Rebstöcke im Burgenland keltern. An seinem Blaufränkischen ist zwar nichts japanisch, schlecht ist er aber dank Rudolf Steiners Zauberbuch trotzdem nicht. (Manfred Rebhandl, 30.9.2023)