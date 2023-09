kriminelle Banden Schwedens Regierungschef will Militär gegen Bandengewalt einsetzen

Nach den jüngsten mutmaßlichen Auseinandersetzungen zwischen verfeindeten kriminellen Banden in Schweden mit drei Toten in weniger als 24 Stunden will Ministerpräsident Ulf Kristersson das Militär um Hilfe bitten. Wer als Straftäter überführt werde und kein schwedischer Staatsbürger sei, müsse abgeschoben werden, sagte Kristersson