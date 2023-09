Sport Bilder des Tages Torino FC v AS Roma - Serie A Jose Mourinho, head coach of AS Roma, looks on prior to the Serie A football match between Torino FC and AS Roma. Turin Italy Copyright: xNicolòxCampox IMAGO

Genua - Nach der 1:4-Niederlage seiner AS Roma in Genua hat Jose Mourinho am Donnerstagabend vom "schlechtesten Saisonstart meiner Karriere als Cheftrainer" gesprochen. Die Römer liegen in der Serie A mit nur fünf Punkte aus sechs Runden derzeit am 16. Tabellenrang. Mourinho führte die vielen Verletzten als Mitgrund für die Misserfolge an. Außerdem erinnerte er an vergangene Glanztaten: "Ich glaube nicht, dass die Roma schon einmal in zwei Europacup-Finalspielen in Folge war."

Unter dem Portugiesen gewann die Roma 2022 die Conference League, heuer wurde das Endspiel der Europa League gegen den FC Sevilla verloren. Die derzeitige Lage beim Traditionsclub erhöht aber auch den Druck auf den Star-Coach. Am Sonntag spielen die auch diese Saison in der Europa League engagierten Römer gegen Frosinone. Mourinho sprach von einem "sehr wichtigen Spiel", es gebe "keine Zeit, zu jammern". Die aktuelle Situation nehme ihn hinter den Kulissen auch emotional mit, erklärte der 60-Jährige. (APA; 29.9.2023)