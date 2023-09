Seit Herbert Kickl die FPÖ-Führung übernommen hat, ist die Partei an die Spitze der Umfragen geklettert. Immer lauter stellt Kickl den Anspruch: Er will nach der Nationalratswahl im Herbst 2024 Bundeskanzler werden. "Volkskanzler", wie er sagt. Wie realistisch ist dieser Plan? Und was hätte Herbert Kickl mit Österreich vor?

In der fünften und letzten Folge unserer "Inside Austria"-Reihe über Herbert Kickl fragen wir, wo die Reise für den FPÖ-Chef und seine Partei hingeht. Ob Herbert Kickl wirklich die Macht in Österreich übernehmen könnte und warum Experten ihn für demokratiegefährdend halten. Und wir wollen wissen: Was ist Kickls Erfolgsgeheimnis? (30.9.2023)

In dieser Folge zu hören: Oliver Das Gupta (Autor beim "Spiegel" und beim STANDARD), Julia Ebner (Extremismusforscherin), Hans Rauscher (Kolumnist beim STANDARD); Moderation: Antonia Rauth und Lucia Heisterkamp, Skript: Antonia Rauth und Lucia Heisterkamp; Redigat: Zsolt Wilhelm und Ole Reißmann; Gestaltung und Produktion: Christoph Neuwirth