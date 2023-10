Den Kona gibt's mit breiter Antriebspalette. Zur Präsentation der Elektroversion in Mähren reisten wir mit dem Hybriden an und ab, zum Zwecke des Direktvergleichs

Der Kona Elektro greift an der Front das Kleinkastlmotiv auf, das mit dem Ioniq 5 als charakteristisch für die E-Fahrzeuge eingeführt wurde. Ein Auto mit wenigen Schwächen, aber teuer. Foto: Hyundai

Erdgas, Diesel, Plug-in-Hybrid, Wasserstoff, Solar: All diese Antriebsformen werden Sie beim neuen Kona vergeblich suchen. Den Rest finden Sie aber schon: Hyundais kompakten SUV mit dem ganz und gar anderen Erscheinungsbild als vorher gibt es mit Benzinern, als Hybridmodell und vollelektrisch. Die konzerninterne Arbeitsteilung sieht dann so aus: Bei Kias Schwestermodell, diesmal – anders als bei der ersten Generation – sogar auf gleicher Plattform, sind keine nackigen Benziner verfügbar, dafür zusätzlich ein Plug-in-Hybrid.

Angereist waren wir zur Präsentation im Hyundai-Werk in Noschowitz, nein, dort bekommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht regelmäßig zur Jause feine Beskidenwurst, und ja, das liegt an den schönen Beskiden im geschichts- und kulturträchtigen Norden Mährens. Und weil es sich gerade so ergeben wollte, dass wir zeitgleich das Hybridmodell zum Testen hatten, fuhren wir mit diesem zur Präsentation des Kona Elektro dort hinauf, gute Gelegenheit für einen kleinen direkten Vergleich.

Anders als die restlichen Konas, die aus Korea zu uns gelangen, wird der batterieelektrische im Hyundai-Werk Noschowitz (Nosovice) gebaut.

Der E-Kona wird genau hier in Noschowitz produziert, anders als die restlichen Konas, die kommen aus Korea. Gegenüber dem bereits recht erfolgreichen Vorgänger hat der Kona generell um 18 cm in der Länge zugelegt und beim Radstand um sechs, ergibt natürlich gleich ein ganz anderes Raumgefühl, auch der Kofferraum ist gewachsen, und dass die Rückbank 40:20:40 umlegbar ist, hilft bei der Bewältigung des Alltags und ist nicht alltäglich.

Zur Auswahl stehen zwei Akkus (48,4/65,4 kWh) und zwei E-Motoren (115/160 kW), die Preispalette reicht von 44.990 bis 54.990 Euro, jaja, die E-Mobilität gibt's nicht für billig.

Das Heck ist nicht unbedingt die Schokoladenseite des Kona. Für die kleine Batterie liegt die Anhängelast bei 300 kg, die große erlaubt immerhin 750. Foto: Hyundai

Dafür lässt sich jedoch der Akku vor dem Laden vorkonditionieren, und interessanterweise entscheidet sich Hyundai für eine Spreizung bei der maximalen Ladeleistung: Für die kleine Batterie liegt sie bei 75 kW, für die große bei 102, woraus sich eine identische 80-Prozent-Ladedauer von (nicht unbedingt rekordverdächtigen) 41 Minuten ergibt. Weil: 400 Volt statt 800 wie bei Ioniq 5 und 6. Und noch was, die Anhängelast liegt hie bei (nur) 300 kg, da bei (doch recht passablen) 750. Wärmepumpe? Ja, verfügbar, aber dafür sind 690 Euro Aufpreis fällig. Sinnvolle Zusatzinvestition.

27 Liter Volumen fasst der Frunk, dort lassen sich die Kabel am sinnvollsten unterbringen. Foto: Hyundai

Der Kona, gleichwohl noch ein Jüngling bei Hyundai, ist bereits einer der wichtigsten Leistungsträger. In Österreich, erläutert Sprecher Rasin Kamali, belege er bereits Platz drei im internen Ranking, hinter Tucson und i30 – und es werden sich die Gewichtungen verschieben. Habe man bisher 65 Prozent aller Konas mit klassischen Benzinern verkauft, 14 Prozent mit Hybrid- und 21 mit Elektroantrieb, so liefen die Erwartungen nun auf einen Pi-mal-Daumen-Mix von 40:40:20 hinaus.

Wie er sich fährt, der Kona, nachdem man in 15 bis 20 einzelnen Schritten den ganzen Assistenzsystemklimbim deaktiviert hat? Das ist vielleicht überhaupt die Überraschung generell an den Koreanern. Noch vor einer Generation gab es im Vergleich erkennbar Defizite bei Fahrwerk und Lenkung. Jetzt jedoch: lenkt sich sauber und präzise, rollt geschmeidig ab. Erst im direkten Vergleich zeigt sich: Das rund 200 kg leichtere Hybridmodell bewältigt dieses Kapitel noch spürbar komfortabler und agiler, zu kritisieren gibt es nach den ersten Testfahrten mit dem E-Kona aber auch überhaupt nichts.

Head-up-Display gibt es beim neuen Kona auch – aber leider nur beim elektrischen. Schwer nachvollziehbares Alleinstellungsmerkmal. Foto: Hyundai

Wohltuend ferner das Head-up-Display (HUD), das wird man beim Hybridmodell vergeblich suchen. Das "e-Active Sound Design" mit virtuellem Klangbild dürften hingegen manche als nervig empfinden, aber immerhin, Lautstärke und Klang lassen sich regeln.

Nächste Überraschung: Der Kofferraum ist bei allen Versionen gleich groß. Und: Hyundai leistet sich dort Drehknöpfe und Tasten, wo es sinnvoll ist, und lässt nicht alles im Touch-Orkus verschwinden wie viele andere. Alles wirkt sauber und aufgeräumt, nur das viele Hartplastik trübt ein bisschen das Bild.

Der Kofferraum ist bei allen Antriebsversionen gleich groß, und die Rückbank lässt sich 40:20:40 umlegen.

Bei der Runde Noschowitz über Hultschin, Mährisch Troppau, Schloss Fulnek, Odrau/Heinzendorf – Nesselsdorf und das Tatra-Museum? Leider keine Zeit – und zurück ergab sich ein Verbrauch von 16,5 kWh / 100 km, für den Hybrid-Kona und die flotte An- und Abreise mit reichlich Autobahn, Sport- statt Öko-Modus, ergaben sich 5,8 l / 100 km. Er lässt sich aber problemlos auch mit 4,5 fahren.

Der Hybrid-Kona ist rund 200 kg leichter und fährt sich komfortabler als der (allerdings gekonnt) straff abgestimmte Elektro. Foto: Andreas Stockinger

Elektro oder Hybrid (oder Benziner)? Es gilt die Shakespeare-Losung: Was ihr wollt.

Die Visite im mährischen Werk nutzte Hyundai, auch gleich einmal einen ersten Blick auf den neuen Sant Fe zu gewähren, der kommenden Sommer in Europa seinen Einstand feiert. Ein Ziegelstein von einem Auto, jedenfalls vom Designansatz her ganz weit weg vom aktuellen Modell, sieht fast ein wenig nach Range Rover von 2009 aus, an dessen 4,97 m er mit 4,83 m Länge (plus 45 mm) aber doch nicht ganz heranreicht.

Hyundai erneuert auch sein SUV-Flaggschiff Santa Fe, kommenden Sommer geht es los – mit Hybrid und Plug-in-Hybrid und aus. Foto: Hyundai

Die fünfte Generation des seit 23 Jahren weltweit erfolgreichen SUVs kommt als Fünf- und Sieben-, womöglich auch als Sechssitzer zu uns, vorgesehen sind zwei Antriebsvarianten – einmal Hybrid, einmal Plug-in-Hybrid. Systemleistungsdaten wurden noch keine verraten. (Andreas Stockinger, 1.10.2023)