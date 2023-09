Speziell blonden Frauen werden die unterschiedlichsten Stereotype verpasst – im Falle einer 27-Jährigen löste diese Haarfarbe fast pathologische Eifersucht aus. Getty Images / iStockphoto

Wien – Wenn ein Liebespaar die erste gemeinsame Wohnung bezieht, kann es durchaus zu Konflikten kommen. Im Fall von Frau S. sind die aber rasch eskaliert: Zwischen Jänner und 1. Mai soll sie ihrer Lebensgefährtin unter anderem eine Platzwunde an der Stirn, eine Schnittverletzung am Knie und einen Bruststich mit einem Fleischmesser zugefügt haben. Der Grund: ihre rasende Eifersucht auf Blondinen.

Dass S. nicht mit einer Anklage wegen versuchten Mordes vor dem Schöffengericht unter Vorsitz von Stefan Romstorfer ist, sondern ihr lediglich absichtliche schwere Körperverletzung vorgeworfen wird, liegt am gerichtsmedizinischen Gutachten von Nikolaus Klupp. "Ein vorsätzlich heftiges Zustechen in den Brustkorb ist auszuschließen", legt er sich in seiner Expertise fest. Der Grund: Während das sichergestellte Messer eine Klingenlänge von 19,5 Zentimeter hatte, war der Stichkanal nur rund drei Zentimeter tief.

Die Angeklagte bekennt sich teilweise schuldig, bestreitet aber die Verletzungsabsicht. Für Verteidigerin Anita Schattner "war es ein Hilfeschrei", wie sie es in ihren Eröffnungsworten formuliert. "Sie wollte die Beziehung beenden und doch wieder nicht. Nach dem Angriff war sie geschockt und hat auch sofort die Rettung verständigt", führt sie für ihre Mandantin an.

Vorwurf des Gaslighting gegen die Verletzte

S. selbst sieht sich eigentlich als Opfer der Partnerschaft. "Es war ihr nie etwas gut genug", sagt die Ungarin über ihre Freundin aus einem Drittstaat. Sie ist auch überzeugt davon, dass die Verletzte eine Beziehung mit einer Sportkollegin hatte – die blond war. Überhaupt war die Angeklagte fix davon überzeugt, dass ihre Partnerin Blondinen bevorzugt. Also färbte sie sich auch selbst die Haare. Immer wieder habe sie das Thema angesprochen, die Partnerin habe das aber geleugnet: "Sie hat Gaslighting betrieben!", ist S. überzeugt, dass ihre Partnerin real existierende Dinge abstritt, um sie als paranoid darzustellen. Nur einmal habe die Lebensgefährtin gesagt, sie "finde, dass Blonde bessere Menschen sind und besseren Schutz vertragen".

Beim gravierendsten Vorfall am Abend des 1. Mai sei es neuerlich um die Sportkollegin gegangen. "Dann bin ich wirklich eskaliert, ich habe geschrien und gesagt, dass sie die Wahrheit sagen soll!", erzählt die Angeklagte. Aus der Küche habe sie ein Brotmesser genommen und der 23-Jährigen damit eine Schnittwunde unterhalb des linken Knies zugefügt. "Warum?", interessiert Vorsitzenden Romstorfer. "Ich wollte sie eigentlich erschrecken", behauptet die 27-Jährige.

Ganz offensichtlich sah sie ihr Ziel noch nicht erfüllt, ging sie doch zurück in die Küche und holte auch noch das Fleischmesser. Das habe sie aber nur im horizontal ausgestreckten Arm gehalten, sagt S., die 15 Zentimeter größere Verletzte habe auch mehrmals versucht, ihr die Waffe "wegzuschnappen". "Ich bin halt zu weit ausgefahren", argumentiert sie, warum ihre Freundin plötzlich eine blutende Wunde am linken Brustansatz hatte. Aber, betont sie neuerlich, sie habe keine Verletzungsabsicht gehabt und habe zunächst nicht einmal bemerkt, dass es zu einem Kontakt gekommen sei. Auch die Abwehrverletzung am rechten Zeigefinger des Opfers will sie nicht mitbekommen haben.

Stationäre Aufenthalte und Therapie

"Woher weiß das Gericht, dass Sie nicht in der nächsten Beziehung wieder zum Messer greifen?", will der Vorsitzende wissen. "Ich war danach zwei Mal stationär in einer Klinik, mache eine Therapie und wurde endlich medikamentös richtig eingestellt", sagt die Studentin, die von 880 Euro Studienbeihilfe lebt. Im Spital wurde eine "instabile Persönlichkeitsstörung mit Borderline-Anteilen" diagnostiziert, ihre Therapie macht sie wegen Depressionen. Obwohl sie auch davon spricht, im "Wahn" gehandelt und früher an Halluzinationen gelitten zu haben, sieht Romstorfer im Gegensatz zum Staatsanwalt und Privatbeteiligtenvertreterin Irene Oberschlick keinen Grund, ein psychiatrisches Gutachten zur Angeklagten einzuholen.

Die Verletzte will in Abwesenheit von S. einvernommen werden und stellt die Geschichte völlig anders dar. Sie habe weder irgendwelche intimen Gefühle für die Sportkollegin gehegt noch sonst für eine Blondine, beteuert sie. Bei einer queeren Veranstaltung an der Uni habe sie einer blonden Kommilitonin zugewunken, was zum nächsten Streit führte, erinnert die 23-Jährige sich. Bei einer anderen Gelegenheit sei eine blonde Frau überraschend auf die Straße gelaufen, und dass sie ihr nachsah, ließ die Situation neuerlich eskalieren. "Wir haben eigentlich jeden Tag über Blonde und Nichtblonde geredet. Ich habe mich nicht mehr getraut, Blondinen anzuschauen, um es nicht eskalieren zu lassen." S. habe ihr auch geraten, LSD zu nehmen, um sich "schneller zu verändern und nicht mehr auf Blondinen zu stehen".

Den abendlichen Angriff am 1. Mai schildert die junge Frau so: Eigentlich habe man es sich gemütlich gemacht und zu kuscheln begonnen, als wieder ihre Sportkollegin aufs Tapet kam. Nach dem Angriff mit dem Brotmesser sei sie schockiert gewesen, als S. dann mit dem Fleischmesser wiederkam, habe sie versucht, die Attacke abzuwehren, indem sie ihr Handgelenk packte und wegdrückte. Im Gegensatz zur Angeklagten zeigt sie aber keinen ausgestreckten, sondern einen abgewinkelten Arm. Irgendwie habe sie dann den Stich in die Brust bekommen, wie genau, weiß die Verletzte nicht mehr. Sie sagt auch, sie habe im Zuge der Auseinandersetzung fälschlicherweise zugegeben, etwas für ihre Sportkollegin zu empfinden: "Ich hätte alles gesagt. Ich wollte sie beruhigen."

2.400 Euro Schmerzensgeld

Mittlerweile habe sie keinen Kontakt mehr zur Angeklagten, sie werde sich aber voraussichtlich noch mehrere Monate in einer Psychotherapie befinden, um die Erlebnisse zu verarbeiten. Für die Verletzung fordern sie und ihre Vertreterin Oberschlick 2.400 Euro, für die psychischen Belastungen sollen noch 1.000 Euro extra gezahlt werden. Das Schmerzensgeld akzeptiert S., doch da es für die psychischen Folgen kein Gutachten gibt, lehnt Verteidigerin Schattner eine Entschädigung dafür ab.

Der Senat urteilt schließlich aufgrund des gerichtsmedizinischen Gutachtens milde. Statt einer absichtlichen schweren Körperverletzung sieht er im Bruststich nur eine schwere Körperverletzung mit einer Waffe und spricht eine Strafe von 18 Monaten bedingter Haft aus. Die 2.400 Euro werden dem Opfer zugesprochen. Aufgrund des geringen Einkommens der Angeklagten sieht Romstorfer keinen Sinn in einer unbedingten Geldstrafe: "Wichtiger ist es, dass das Opfer sein Geld bekommt und nicht der Staat", begründet er die Entscheidung. Während S. das Urteil annimmt, gibt der Staatsanwalt keine Erklärung ab, die Entscheidung ist daher nicht rechtskräftig. (Michael Möseneder, 29.9.2023)