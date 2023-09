Welche Medien lesen, schauen und hören die Wienerinnen und Wiener? Und welche Themen interessieren sie? Mit der Mediendiskursstudie Wien erhebt die Stadt Wien Themeninteressen, Mediennutzung und Informationsverhalten. Das Internet ist demnach weiterhin die wichtigste Informationsquelle, gefolgt von Social Media, TV und Radio.

Die "tägliche" oder "fast tägliche" Nutzung von sozialen Medien ist gegenüber 2022 von 46 auf 49 Prozent gestiegen, deutliche Zuwächse weist die Studie auch für Video- und Audio-Streamingdienste aus. Das Fernsehen hat hingegen drei Prozentpunkte verloren, Radio vier Prozentpunkte und Tageszeitungen zehn Prozentpunkte. Für die Studie wurden rund 2.000 Personen telefonisch und online befragt.

DER STANDARD meistgenutzte Nachrichtenseite hinter ORF.at

Online bescheinigt diese neue Mediendiskursstudie dem STANDARD den ersten Platz unter den Zeitungsplattformen hinter ORF.at. Knapp ein Drittel gibt an, ORF.at mindestens mehrmals pro Woche zu nutzen (32 Prozent), 21 Prozent nutzen das Onlineangebot des STANDARD mehrmals pro Woche, 17 Prozent jenes von krone.at. Täglich oder fast täglich nutzen 31 Prozent das Angebot von ORF.at und 18 Prozent jenes von derStandard.at.

In Print kommen Wienerinnen und Wiener am häufigsten mit der Gratiszeitung "Heute" in Berührung, 30 Prozent konsumieren "Heute" laut der Studie mehrmals pro Woche. Die "Kronen Zeitung" liegt hier bei 25 Prozent vor "Österreich"/"oe24" (23 Prozent) und dem STANDARD mit 19 Prozent. Dahinter liegen der "Kurier" mit 17 Prozent, "Die Presse" mit zwölf Prozent und die "Wiener Zeitung" mit acht Prozent.

Bei den TV-Sendern liegt der ORF bei der Nutzungshäufigkeit weiter vorne, die ORF-Sender verzeichnen jedoch einen Rückgang gegenüber 2022. 40 Prozent der Wienerinnen und Wiener sehen zumindest mehrmals pro Woche ORF 2, ORF 1 nutzen 36 Prozent häufig, 21 Prozent der Befragten geben an, regelmäßig Sendungen auf ORF 3 zu sehen Mehr als jeder Vierte hört zumindest mehrmals pro Woche Ö3 (27 Prozent), 23 Prozent Radio Wien und 16 Prozent Ö1. Kronehit (16 Prozent) und 88.6 (11 Prozent) sind die am häufigsten genutzten Privatsender.

Bei den Social-Media-Angeboten werden Whatsapp (64 Prozent), Youtube (49 Prozent) und Facebook (47 Prozent) am häufigsten zumindest mehrmals wöchentlich genutzt.

Und welche Themen interessierten die Wienerinnen und Wiener im Befragungszeitraum? Hier liegt die Nahversorgung vor Gesundheit, Energie und Wasser, öffentlicher Sicherheit und Parks und Erholung. (red, 29.9.2023)