Seit 2015 soll es routinemäßig zu rassistischen Verunglimpfungen gekommen sein. REUTERS/ALY SONG

Eine US-Bürgerrechtsbehörde verklagt Tesla wegen angeblicher Belästigung schwarzer Mitarbeiter in seinem Hauptwerk im kalifornischen Fremont. Die Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) erklärte in der am Donnerstag bei einem kalifornischen Bundesgericht eingereichten Klage, dass schwarze Arbeitnehmer im Tesla-Werk von 2015 bis heute routinemäßig rassistischen Verunglimpfungen und Graffiti, darunter Hakenkreuze und Galgenschlingen, ausgesetzt gewesen seien.

Tesla habe es versäumt, Beschwerden über rassistisches Verhalten zu untersuchen. Zudem soll der Elektroautobauer Beschäftigte, die Belästigungen gemeldet hätten, entlassen haben oder sei anderweitig gegen sie vorgegangen.

Aktuell laufen gegen der Konzern mehrere Klagen, die sich mit rassistischer Diskriminierung und Belästigung beschäftigen. Tesla hat ein Fehlverhalten in diesen Fällen bestritten.

Millionenklage

Tesla musste in diesem Jahr bereits 3,2 Millionen Dollar an einen ehemaligen Mitarbeiter zahlen. Die Geschworenen sprachen im April dem Afroamerikaner Owen Diaz, der als Fahrstuhlführer beim Autobauer arbeitete, den Schadenersatz wegen seelischer Grausamkeit zu, hieß es in dem Urteil. (APA, red, 29.9.2023)