Der gefällte Baum stürzte auf den angrenzenden Hadrianswall. APA/AFP/OLI SCARFF

London – Ein berühmter Baum am Hadrianswall in Nordengland, der durch den Hollywood-Film "Robin Hood – König der Diebe" mit Kevin Costner bekannt wurde, ist illegal gefällt worden. Es handle sich um einen Fall von Vandalismus, teilte die Naturschutzorganisation National Trust, die den Nationalpark verwaltet, am Donnerstag mit. Die Polizei sei eingeschaltet worden.

Der Baum galt als Naturdenkmal, an seinen Wurzeln wurden Ehen geschlossen und Asche verstreut. EPA

Ikonischer Baum am Hadrianswall

"Wir wissen, wie beliebt dieser ikonische Baum in der Region, national und bei allen Besuchern war. Wir ermitteln gemeinsam mit unseren Partnern, was passiert ist und was getan werden kann", erklärte der National Trust. Auf Bildern war zu sehen, dass der mächtige Bergahorn (Sycamore Tree) mit einem sauberen Schnitt kurz über dem Boden abgetrennt worden war. Der Baum stand in einer Senke – der sogenannten Sycamore Gap – und war ein beliebtes Fotomotiv. Nun lag der Stamm über den Hadrianswall gestreckt. Die Mauer war von den Römern im zweiten Jahrhundert nach Christus gebaut worden, zum Schutz vor Angriffen aus dem Norden sowie zur Kontrolle von Handelswegen. Überreste ziehen sich durch die hügelige Landschaft nahe der englisch-schottischen Grenze und sind ein beliebtes Wanderziel.

Der Baum vor seiner Fällung im Sonnenuntergang. REUTERS

Der Bergahorn war auch als "Robin Hood"-Baum bekannt. In einer Szene aus dem Film von 1991 verteidigt Robin Hood (Costner) einen Jugendlichen, der sich vor Häschern in den Baum geflüchtet hat. Der örtliche Parlamentsabgeordnete Guy Opperman bezeichnete den Baum als Symbol von Nordostengland. Es handle sich zweifellos um einen kriminellen Akt. "Selbst wenn die Polizei den Schuldigen schnappt – der Baum ist für immer verloren", sagte der konservative Politiker. (APA, 29.9.2023)