Nach 15 Jahren, die wir nun schon zusammen sind, haben wir, wie die meisten Paare, unsere Grenzen abgesteckt. Nur bei einem Thema nicht. Wer fährt? Wer hockt auf dem Beifahrersitz? Wenn wir uns nicht einig werden, fahren wir manchmal auch gar nicht mehr. Möglich, dass die Diskussion dann nur ein Vorwand ist, weil sowieso keiner zur Tante Ursel fahren will, um sich von ihr abbusseln zu lassen. Wir führen diese Diskussion übers Fahren nicht nur energischer als andere Paare, sondern auch noch komplett verkehrt.

Steuerfreigabe

Bei uns geht es nicht darum, wer fahren darf, sondern wer fahren muss. Es will nämlich keiner. Wir sind beide in unserem Leben mehr als genug mit dem Auto gefahren. Aber manchmal geht es eben nicht anders – vor allem wenn man auf dem Land wohnt und das Ziel nicht in einer Stadt in der Umgebung ist. Manchmal einigen wir uns darauf, dass der eine hin-, der andere zurückfährt. Es geht aber auch das Gerücht um, dass der, der für den Heimweg eingeteilt war, sich am Ziel schon einmal schnell ein Stamperl Schnaps runtergezogen hat und triumphierte: "Oh je, ich kann jetzt nimmer heimfahren." Diese Exzesse sind selten. Aber mit Argumenten komme ich bei meiner Frau nicht immer durch.

Fährt ein Paar mit dem Auto, sitzt meist die Frau auf dem Beifahrersitz. Die Gründe dafür sind mannigfaltig. Sicherer und entspannter wäre es aber andersherum. Getty Images

Denn rein seriös betrachtet wäre es viel, viel vernünftiger, sie würde fahren. Als ehemalige Rennfahrerin beherrscht sie Autos besser als die meisten anderen Führerscheinbesitzerinnen und -besitzer. Dabei fahren Frauen schon generell sicherer, besser und umweltfreundlicher als Männer. Sage nicht ich. Das sagt die Statistik.

Von den 34.496 Verkehrsunfällen im Jahr 2022 wurden nur etwa ein Drittel von Frauen verursacht, geht aus der Verkehrsunfallstatistik hervor. Und dieses Verhältnis ist seit Jahren mehr oder weniger konstant. Im Schnitt sind fast drei Viertel der im Straßenverkehr getöteten Menschen männlich. 2022 kamen insgesamt 267 Männer und 103 Frauen in Österreich im Straßenverkehr ums Leben.

Männer sind so verletzlich

Ähnlich schaut die Sache aus, wenn es um Verletzungen geht: 57 Prozent aller 2022 im Straßenverkehr verunglückten Personen waren männlich. "Männer verletzten sich nicht nur öfter im Straßenverkehr, sondern auch tendenziell schwerer. 15 Prozent aller verunglückten Frauen verletzten sich schwer oder wurden bei dem entsprechenden Unfall getötet – ein Wert, welcher unter den Männern mit 19 Prozent deutlich höher lag", erklärt die Statistik Austria.

22.703 Mal war im Jahr 2022 bei einem Verkehrsunfall ein Mann hauptverantwortlich.

Augenscheinlich ist aber auch, dass in der Unfallstatistik Geschlechter und Unfälle mit bestimmten Verkehrsarten korrelieren. 83 Prozent aller verunfallten Motorradfahrerinnen und -fahrer sind männlich, 87 Prozent aller verunfallten Lkw-Lenkerinnen und -Lenker. Verunfallte Fußgängerinnen und Fußgänger sind aber mit 53 Prozent mehrheitlich weiblich.

Da liegt der Verdacht nahe, dass Frauen weniger oft mit dem Pkw verunfallen, weil sie eben seltener und weniger damit fahren. Stimmt nicht, sagt der Verkehrsclub Österreich (VCÖ), der im Frühjahr 2021 berechnet hat, dass in den Jahren 2019 und 2020 "224 Männer als Pkw-Insassen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen sind und damit doppelt so viele wie Frauen. Männer legen aber nur um rund ein Drittel mehr Kilometer im Auto zurück."

Vorurteile mit Folgen

Dennoch hält sich bei vielen Männern das Vorurteil, dass Frauen schlechter Auto fahren, dass sie beim Fahren unsicherer seien und so andere gefährden. Eine Studie kann belegen, dass manche dieser Männer sogar recht haben. Das liegt aber nicht daran, dass die Frauen tatsächlich schlechter fahren würden, sondern schlicht am direkten Vergleich mit Männern.

2016 wurde an der Uni Mannheim untersucht, ob Frauen wirklich schlechter Auto fahren. Und man kam zu einem erstaunlichen Ergebnis. Die Forscherinnen Moè, Cadinu und Maass baten Frauen, eine Fahrt mit einem Simulator zu absolvieren. Während die eine Hälfte der Frauen die neutralen Instruktionen zum Versuchsablauf als Vorbereitung bekam, erklärte man der zweiten Hälfte, dass die Tests im Rahmen einer Studie stattfänden, in der die Fahrleistungen von Männern und Frauen verglichen werden.

64 Prozent der Verkehrsunfälle von Frauen fanden im Ortsgebiet statt, bei Männern 59 Prozent.

Die Frauen, die wussten, dass es sich um einen Geschlechtervergleich handelte, schnitten am Fahrsimulator "deutlich schlechter" ab als jene Frauen, die davon nichts wussten. Also allein die Konfrontation mit dem Stereotyp verschlechterte die Leistung der Frauen. Die Forscherinnen gehen davon aus, dass allein das Gefühl, von Männern beim Fahren beobachtet zu werden, ähnliche Folgen hat.

Kratzer im Auto und am Ego

Frau K. hat von dieser Studie noch nie gehört, dennoch ist sie das lebende Beispiel dafür – und nun wurde auch ihr Mann mit den daraus resultierenden Folgen konfrontiert. In den frühen 1970er-Jahren, auf ihren ersten Metern mit dem neuen Familienauto, machte sie beim Ausparken einen kleinen Kratzer in die Stoßstange. Das folgende Theater war so groß, dass sie nie wieder ein Auto lenkte. Ihr Mann war Berufskraftfahrer. Unnötig zu erwähnen, dass er schon weitaus schlimmere Schäden an Autos hatte.

Vor einigen Jahren, beide sind schon lange in Pension, konnte Herr K. nach Hüftoperationen einige Zeit nicht mehr selbstständig gehen und schon gar nicht Auto fahren. Frau K., die zwar einen Führerschein besitzt, aber eben seit mehr als 40 Jahren kein Auto mehr gesteuert hat, traute es sich schlicht nicht mehr zu. Also musste das Ehepaar, das auf dem Land lebt, für Besuche im Krankenhaus, aber auch für manche Einkäufe auf die Hilfe der Nachbarn und Kinder zurückgreifen – und erstmals im Leben mit dem Taxi fahren. "Heute tut es mir leid", sagt Frau K., "dass ich mich damals nicht auf die Füß gestellt habe. Aber es war auch eine andere Zeit."

Schein nach der Scheidung

Wenige Häuser weiter lebt Frau F., sie ist keine zehn Jahre jünger als Frau K. – aber sie fährt Auto. Wieder. Denn auch ihr Mann hat ihr seinerzeit zu verstehen gegeben, dass es besser wäre, wenn er fahre und sie erst gar keinen Führerschein habe. Nach der Scheidung in den frühen 1990er-Jahren machte sie den Führerschein nach. "Anfangs war ich sehr ängstlich", gesteht sie. Sie fuhr langsam, sehr vorsichtig, und ja, sie machte auch den einen oder anderen Kratzer in ihren Kleinwagen. Jedes Mal danach fragte sie sich, ob ihr Ex nicht recht gehabt hatte und sie besser nicht fahren sollte. Inzwischen ist sie froh, die kurze Zeit der Unsicherheit übertaucht zu haben. Sie hatte nie einen Unfall und hat bis heute keinen Strafzettel bekommen. Auch nicht, wenn sie mit dem Rad unterwegs ist – immer noch ihr Hauptverkehrsmittel.

24.786 verletzte Männer zählt die Verkehrsunfallstatistik 2022, und 18.462 Frauen.

Herr G. lebt in Wien, hat keinen Führerschein. Seine Frau hat einen. Was auf den ersten Blick ungewöhnlich wirkt, ist es kaum noch, wenn man die Geschlechter umdreht. Und so ist es auch für Herrn G. ganz normal, dass seine Frau fährt und er auf dem Beifahrersitz Platz nimmt. "Frauen sind meiner Meinung nach ohnedies die besseren Autofahrerinnen", sagt er, und "nein, mit meiner Männlichkeit macht das gar nichts". Im Gegenteil: "Ich finde es in der Beobachtung immer traurig, wenn sich Männer, ausgestattet mit Minderwertigkeitskomplex, über ihr aufgemotztes Auto alias Penisprothese definieren." (Guido Gluschitsch, 30.9.2023)