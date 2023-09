Was ist so klein wie ein Sesamkorn und kann nur mit einem Wirt überleben, der davon allerdings ganz und gar nicht begeistert ist? Genau, die Laus. Was das für eine vielfältige Spezies ist, erklärt dir in diesem Buch Luki, der selbst eine Kopflaus ist. Er erzählt von Wanzen und Tierläusen, zu denen auch jene gehören, die mit uns Menschen zusammenleben. Da gibt es anschmiegsame Körperläuse, schamlose Filzläuse oder eben auch gut versteckte Kopfläuse. Letztere lieben Haare über alles, wobei ihnen Farbe und Frisur ganz egal sind. Hauptsache, sie können sich wie Tarzan von Haar zu Haar schwingen. Wie Kopfläuse aussehen, wie sie auf deinen Kopf kommen, wovon sie sich ernähren und wie du sie loswirst, erfährst du von Luki. Der eigentlich ein ganz sympathischer Lausbub ist – aber nur, solange er in seinem Buch bleibt.

Das Buch wurde vom Team des Instituts für Jugendliteratur für euch ausgewählt.

(30.9.2023)