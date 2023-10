"Fertig werden wir nie", sagt Gabriela Krist. Gerade ist die Professorin für Restaurierung der Universität für angewandte Kunst in Wien wieder aus Nepal zurückgekehrt. Es war die vorerst letzte Reise am Ende eines 14-jährigen Projekts, den alten Platz von Patan zu restaurieren.

Patan ist eine der drei historischen Königsstädte im Kathmandu-Tal am Fuße des Himalaja. Nahe der Hauptstadt Nepals stehen hier seit über 300 Jahren die Tempel der Malla-Könige. Die raffinierten Holz- und Ziegelstrukturen bilden ein wunderschönes Ensemble auf dem rot gepflasterten Durbar Square; da ist der große Taleju-Tempel oder der dreistöckige Krishna-Tempel – allesamt Unesco-Weltkulturerbe. Wer von den schmutzigen, verstaubten Straßen Kathmandus kommend die Fußgängerzonen rund um Patan betritt, der versteht sofort, wie viel Arbeit hier wartet. Meist hängt dichter Smog über der Stadt, im Sommer bringt der Monsun Regen und Hitze, im Winter wird es kalt. Für die alten Materialien ist das eine große Herausforderung.

Der Patan Durbar Square nach dem verheerenden Erdbeben 2015:. Viele der Monumente sind eingestürzt. Kathmandu Valley Preservation Trust

Bei dem Erdbeben ist der Charnarayana-Tempel (links) komplett eingestürzt, der steinerne Krishna-Tempel (rechts) wurde schwer beschädigt. Institut für Konservierung und Restaurierung, Universität für angewandte Kunst Wien

Der Durbar Square ist beinahe vollständig wiederhergestellt. Nur noch vereinzelt zeugen Gerüste und sichtbare Schäden von der Katastrophe im Jahr 2015. Foto: Institut für Konservierung und Restaurierung, Universität für angewandte Kunst Wien

Schimpfwort Wartung

"Wartung ist wie ein Schimpfwort in Asien", lacht Krist. Traditionell stellt man hier die Dinge eher neu her, als Altes zu erhalten. So startete das Projekt auch vor mehr als 14 Jahren, als der Architekt, Architekturhistoriker und Nepal-Kenner Eduard Sekler bei Krist Alarm schlug: "In Patan gibt’s keine Restauratoren!" Kurze Zeit später war Krist mit ihrem Team vor Ort, seither folgten insgesamt 21 Kampagnen zur Erhaltung der Tempel. Der Großteil wurde von der Austrian Development Agency (ADA), österreichischen Ministerien und dem Eurasia-Pacific Uninet (EPU) finanziert. Ein vom FWF gefördertes Projekt ermöglicht weitere Grundlagenforschung vor Ort. Vor allem nach dem verheerenden Erdbeben im Frühjahr 2015 erlangte die Arbeit Brisanz: Viele der Gebäude auf dem Platz waren zerstört oder beschädigt – acht Jahre später steht das meiste wieder.

Der eingestürzte Harishankara-Tempel kurz nach dem Erdbeben 2015. Kathmandu Valley Preservation Trust

Vom Harishankara-Tempel blieb nach dessen Einsturz beim Erdbeben 2015 nur die Plinthe stehen. Kathmandu Valley Preservation Trust

Der Harishankara-Tempel in seinem heutigen rekonstruierten Zustand. Zahlreiche originale Bauteile, die aus dem Schutt geborgen werden konnten, wurden restauriert und wiederverwendet. Nun ist er wieder ein prächtiger Teil des Ensembles am Durbar Square in Patan. Institut für Konservierung und Restaurierung, Universität für angewandte Kunst Wien

Die Kooperation zwischen österreichischen Wissenschaftern und Nepal reicht mehrere Jahrzehnte zurück, und so war reichlich Vertrauen vorhanden. Der Schlüssel zum Erfolg, da ist sich Krist sicher, liegt in der Kooperation mit den lokalen Partnern. So entstand das Projekt ursprünglich auch auf Einladung des Kathmandu Valley Preservation Trust (KVPT) mit dem heimischen Architekturexperten Rohit Ranjitkar.

Gerade für die Arbeit in einer Tempelanlage ist das Vertrauen der Community nötig, um überhaupt Zutritt zu bekommen. "Wenn du an Living Cultural Heritage restaurierst, musst du wissen, was du tun kannst und was nicht", erklärt Krist. Da kommt es schon vor, erzählt die Projektkoordinatorin Martina Haselberger, dass eine Sondererlaubnis ausgesprochen wird, damit bestimmte Teile der Tempel betreten werden dürfen. Danach folgt eine Neuweihung durch die Priester.

Auch zwei Mandapas (Rasthäuser) am Durbar Square hielten dem verheerenden Erdbeben nicht stand. Kathmandu Valley Preservation Trust

Lebendiges Erbe

Außerdem gebe es vor Ort enorm viel Wissen über den Umgang mit den Materialien. Patan ist ein lebendiges Erbe nicht nur im religiösen, sondern auch im handwerklichen Sinn. Steinmetze und Schnitzer leben die alte Tradition des Handwerks weiter. So war es ein Lernprozess, die Materialien zur Restaurierung so auszuwählen, dass sie auch funktionieren: Die Restauratoren orientierten sich an den lokalen Rohstoffen wie etwa Sande und Kalk aus Gruben vor Ort. Zwar gibt es in Nepal viel Wissen zum Wiederaufbau zerstörter Häuser – immer wieder wird das Gebiet von Erdbeben heimgesucht. Doch bei der Restaurierungsarbeit gibt es Lösungen aus Österreich, die in Patan erfolgreich angewandt wurden.

Für die aus den Trümmern geborgenen Objekte und Bauteile aus Holz wurden temporäre Lagerhallen errichtet. Institut für Konservierung und Restaurierung, Universität für angewandte Kunst Wien

Die Lagerhallen dienen auch als offene Werkstätten für Handwerker. Institut für Konservierung und Restaurierung, Universität für angewandte Kunst Wien

Das beginnt bei der Logistik und endet bei speziellen Klebetechniken: Nach dem Erdbeben konnten rasch Wellblechhütten organisiert werden, die als Lager für tausende Teile der zerstörten Tempelanlagen dienten. Aber genauso wurde den lokalen Handwerkern Techniken beigebracht: Wie klebe ich einen Stein? Im asiatischen Bedürfnis sei die Komplettheit ganz wichtig, meint Krist. Im Westen sehe man Wert in der Authentizität. So würde man in Nepal eher ein Objekt neu herstellen, als es zu restaurieren. Doch auch ganz praktische Dinge konnten umgesetzt werden: So konnte im Museum von Patan eine Solaranlage errichtet und die Beleuchtung und Beschriftungen erneuert werden. Die Sammlungspflege wurde gemeinsam mit dem Museumspersonal durchgeführt.

Studienarbeiten

Allein im Rahmen des aktuellen Projekts waren rund 100 Institutsmitarbeitende und Studierende involviert. 23 Baudenkmäler am Durbar Square, im Königspalast und im Patan Museum wurden restauriert. Sechs Vordiplome, zwei Diplomarbeiten, eine Masterarbeit, und eine laufende Dissertation entstanden. Etliche lokale Handwerker wurden geschult, und Studierende der Lumbini Buddhist University nahmen an Restaurierungskampagnen teil. Für Krist ist aber auch das Zwischenmenschliche der Beziehungen wichtig: Ein solches Auslandsprojekt forme die Beteiligten. Demnächst kommt außerdem ein Student aus Nepal nach Österreich, um hier an einem Masterprogramm teilzunehmen. Im Oktober gibt es dann auch die Ausstellung "Conservator at Work" im Angewandte Interdisciplinary Lab im Postsparkassengebäude.

Natürlich wird Krist auch künftig wieder hinschauen: Nächstes Jahr sollen bisher nicht abgeschlossene Metallrestaurierungen durchgeführt werden, dies wird über Stipendien und das EPU finanziert. Und auch anderswo gibt es zu tun: In Albanien gilt es Schäden nach dem Beben von 2019 zu beheben. Denn fertig ist man bekanntlich nie. (Anna Sawerthal, Michael Vosatka, 1.10.2023)

Das Ivory Window im Jahr 2008 vor der Restaurierung an der Fassade des Sundari Chowk, einem Trakt des Königspalastes. Stanislaw Klimek

Für den Außenbereich wurde von den Restauratoren des Angewandten gemeinsam mit lokalen Handwerkern eine Kopie des fragilen Ivory Window angefertigt. Institut für Konservierung und Restaurierung, Universität für angewandte Kunst Wien