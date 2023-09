Linzer gastieren beim WAC, Salzburg will in Lustenau nicht noch einmal ausrutschen, Blau-Weiß um ersten Heimsieg gegen Klagenfurt

LASK-Mittelfeldspieler Florian Flecker wird immer der Traumtorschütze gegen Liverpool bleiben. APA/EXPA/UWE WINTER

Wolfsberg - Im Lavanttal will sich der LASK einen Schub für die nächste schwere Aufgabe in der Europa League holen. Die Oberösterreicher hoffen am Samstag (17.00 Uhr) beim Wolfsberger AC in der Fußball-Bundesliga auf eine erfolgreiche Generalprobe für das wichtige Europacup-Match am kommenden Donnerstag in Toulouse. Außerdem geht es für die Linzer um den Anschluss an das Spitzenduo Salzburg und Sturm Graz, das nach acht Runden vier bzw. drei Punkte Vorsprung hat.

Die Statistik spricht jedenfalls für den LASK, die letzten beiden Duelle mit dem WAC im Vorjahr entschieden die Oberösterreicher mit 4:1 (in Linz) sowie 5:1 (in Wolfsberg) für sich. Die derzeitigen Trainer auf beiden Seiten waren damals aber noch nicht im Amt. "Mit dem WAC erwartet uns eine spielstarke Mannschaft, die oft versucht, schnell in das gegnerische Drittel zu kommen. Wenn es uns gelingt, das zu unterbinden, haben wir die Qualität, auch gegen den WAC drei Punkte mitzunehmen", sagte LASK-Coach Thomas Sageder, dessen Truppe seit sechs Ligaspielen ungeschlagen ist.

Nach dem historischen Coup geht Blau-Weiß Linz auf das nächste Novum los. Gegen Austria Klagenfurt hat der Aufsteiger der Fußball-Bundesliga den ersten Heimsieg im neuen Stadion im Visier. "Der Sieg gegen Salzburg ist ein Highlight in der Geschichte des Vereins. Wir werden nicht den Fehler machen wie alle anderen und Klagenfurt unterschätzen", beteuerte Blau-Weiß-Coach Gerald Scheiblehner vor dem Duell am Samstag (17.00 Uhr).

Salzburg nimmt Lustenau ernst

Die Aufgabe gegen die viertplatzierten Kärntner wird nur vermeintlich eine leichtere. Es brauche von seiner Mannschaft "wie immer einen guten Tag", betonte Scheiblehner. Die auswärts noch unbesiegten Klagenfurter beschrieb der Trainer als "abgeklärt". "Sie agieren sehr kompakt und mit wenig Risiko, sie haben sehr routinierte Spieler in ihren Reihen." Die Heimbilanz ist bei zwei Punkten aus drei Spielen mager, der überraschende 1:0-Erfolg in Salzburg unterstreicht aber als vorläufiger Höhepunkt die positive Tendenz des Aufsteigers.

Eine Woche nach dem 0:1-Stolperer gegen Aufsteiger Blau-Weiß Linz steht Tabellenführer Red Bull Salzburg auswärts bei Austria Lustenau in der 9. Bundesliga-Runde dem nächsten krassen Außenseiter gegenüber. Und auch, wenn die direkte Konkurrenz ebenfalls Federn ließ, ist ein weiterer Ausrutscher beim Fußball-Serienmeister verboten. "Wir wollen die Scharte der letzten Heimniederlage auswetzen", stellte Trainer Gerhard Struber klar.

Angesichts der spielerischen Probleme scheint es unwahrscheinlich, dass Struber im Ländle ähnlich intensiv wie gegen Blau-Weiß rotiert. Gegen die Linzer wechselte er auf neun Positionen durch, schon beim 4:0 im brisanten Cupduell mit der Salzburger Austria kam am Mittwoch wieder großteils die erste Garnitur zum Einsatz. "Der Sieg im Cup mit dem Aufstieg in die nächste Runde hat uns gutgetan", meinte Mittelfeld-Laufmaschine Mads Bistrup. (APA, red, 29.9.2023)

Bundesliga, 9. Runde

Samstag:

FC Blau-Weiß Linz - SK Austria Klagenfurt (Linz, Hofmann Personal Stadion, 17.00 Uhr, SR Kijas). Keine Saisonergebnisse 2022/23.

BW Linz: Schmid - Mitrovic, Maranda, Fa. Strauss - Gölles, Krainz, Koch, Pirkl - Mensah, Ronivaldo, Noß

Es fehlen: Ibrahimi (Mittelfußknochenbruch), Tursch (Kreuzbandriss), Softic (verletzt)

Klagenfurt: Menzel - Gkezos, Mahrer, Wimmer - Straudi, Irving, Benatelli, Cvetko, Schumacher - Karweina, Jaritz

Es fehlen: Knaller (Sprunggelenk), Robatsch, Binder (Trainingsrückstand), Soto (Reha nach Bandscheiben-OP), May (Kniereizung)

* * *

Wolfsberger AC - LASK (Wolfsberg, Lavanttal-Arena, 17.00 Uhr, SR Lechner). Saisonergebnisse 2022/23: 1:5 (h), 1:4 (a)

WAC: Bonmann - Baumgartner, Kennedy, Piesinger - Veratschnig, Altunashvili, Tijani, Scherzer - Sabitzer - Boakye, Bamba

Fraglich: Ballo (Knöchel)

LASK: Lawal - Luckeneder, Ziereis, Andrade - Flecker, Jovicic, Horvath, Renner - Ljubicic, Zulj, Usor

Es fehlen: Anselm, Taoui, Wiesinger (alle verletzt)

* * *

Austria Lustenau - Red Bull Salzburg (Lustenau, Reichshofstadion, SR Hameter). Saisonergebnisse 2022/23: 0:6 (h), 0:4 (a)

Lustenau: Schierl - Anderson, Mätzler, Grujcic, Diallo - Grabher, Tiefenbach - A. Schmid, Rhein, Diaby - Baden Frederiksen

Es fehlt: Fridrikas (Aufbautraining)

Salzburg: Schlager - Dedic, Solet, Pavlovic, Terzic - Bidstrup, Gourna-Douath, Forson, Kjaergaard - Koita, Simic

Es fehlen: Fernando (Adduktoren), Okoh (Oberschenkel), Omoregie (Rücken), Wallner, Yeo (beide Knöchel)