Bierlein war Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs und die erste Bundeskanzlerin der Republik Österreich. APA/TOBIAS STEINMAURER

Unter der Schirmherrschaft von Justizministerin Alma Zadić (Grüne) wurden Mittwochabend die Promoting-the-Best-Awards 2023 vergeben. Die Auszeichnungen werden gemeinsam von Women in Law und dem Verein der österreichischen Unternehmensjuristen verlieren. Sie sollen hervorragende Leistungen und Innovationen in der österreichischen Rechtsbranche würdigen.

Der "Life Achievement"-Award ging dieses Jahr an die ehemalige Bundeskanzlerin und Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs (VfGH), Brigitte Bierlein. Die Laudatio hielt ihr Nachfolger an der Spitze des VfGH, Christoph Grabenwarter.

Beste Juristin und beste Kanzlei gekürt

Francine Brogyányi wurde zur besten Juristin gekürt und erhielt die Anerkennung für ihre Leitung der Health & Life Science Group bei Dorda Rechtsanwälte und ihr Engagement für die Gleichstellung von Frauen in der Branche. Die Auszeichnung für die beste Rechtsanwaltskanzlei ging an CMS Reich-Rohrwig Hainz, der Women-go-Panel-Award für Engagement für die Gleichstellung von Frauen in der Anwaltschaft an die Rechtsanwaltskanzlei Knoetzl.

Auch zwei Institutionen dürfen sich über Awards freuen: Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag erhielt den Special Recognition Price für sein Engagement bei der Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Gelobt wurde etwa die Möglichkeit, sich im Zusammenhang mit der Geburt eines Kindes von der Verfahrenshilfe zu befreien. Das Bundesministerium für Justiz wurde für seine führende Rolle bei der Digitalisierung der Justiz ausgezeichnet, insbesondere für das "Justiz 3.0"-Programm. (red, 5.10.2023)