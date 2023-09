derStandard.at nach orf.at in Wien meistgenutzt - Digitalförderung verdreifachen, fordert Zeitungsverband - Dschungelcamp ausgezeichnet - Härteste Gefängnisse der Welt bei Netflix

Nehammers "Marie-Antoinette-Moment" Den Geist hinter dem Hamburger kriegt man nicht zurück in die Flasche - Astrid Ebenführers TV-Tagebuch über die "ZiB 3" zum Kanzlervideo

In Wien liegen orf.at und derStandard.at vorne Was die neue Wiener Mediendiskursstudie über die Mediennutzung in der Stadt sagt

60 Millionen Digitalförderung gefordert Die RTR hat die knapp 20 Millionen Digitalförderung für 2024 vergeben, die Anträge hätten mehr als das Doppelte erfordert. Der Zeitungsverband fordert nun, die Förderung zu verdreifachen. Wer 2024 wieviel bekommt, steht hier

Was Ö3 für den ORF-Beitrag tun kann Der neue Senderchef Michael Pauser im ausführlichen STANDARD-Interview - über weitere drei Jahre Robert Kratky, eine Frühschicht für den "Wecker" ab 4, die forcierte Kommunikationsfreude, den ORF-Beitrag, und was an Ö3 eigentlich öffentlich-rechtlich ist

"Die härtesten Gefängnisse der Welt" Auf Netflix hinter die Gitter blicken - Natascha Ickerts TV-Tagebuch über einen Knast-Selbstversuch

"Ich bin ein Star, hol mich hier raus" Deutscher Fernsehpreis fürs RTL Dschungelcamp

