"Schicksalstage Österreichs", "Denn sie wissen nicht, was passiert", "Der Mord an Jill Dando", "Aufgestaut" - Mit Radiotipps

20.15 DOKUMENTATION

Schicksalstage Österreichs Der Weinskandal 1985 und die Uraufführung von Thomas Bernhards Stück Heldenplatz 1988 wühlten die Volksseele auf. 21.55, ORF 3

20.15 SHOW

Denn sie wissen nicht, was passiert Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk und Günther Jauch geben sich der nächsten Gaudi hin: Erst zu Beginn erfahren sie, wer ihre Gegnerinnen und Gegner sind und wer die Moderation übernimmt. Bis 0.30, RTL

20.15 NOCH EINE SHOW

Der Quiz-Champion Johannes B. Kerner stellt leichte bis schwere Fragen. Wigald Boning, Franziska Almsick, Bastian Pastewka, Anna Thalbach und Frank Plasberg feuern an.

Bis 23.15, ZDF

23.15 PENNY LANE

Almost Famous – Fast berühmt (USA 2000, ­Cameron Crowe) Das Rockgeschäft als nette Highschool-Party? Nicht heute und nicht früher, will Crowe glauben machen, der als Jungreporter in den 1970er-Jahren eine Popband auf Tournee begleitete und gefällige Geschichtsfälschung betreibt. Bis 1.10, 3sat

23.35 DIE VERWANDLUNG

Die Fliege (USA 1986, David Cronenberg) Der Film (ein Remake der Verfilmung von 1958) bewegt sich in der Darstellung des bestürzenden, ekelhaften Verwandlungsprozesses auf einem schmalen Grat zwischen Abscheu und Faszination: Ein Experte macht sich selbst zum Versuchsobjekt für seine Erfindung. Dabei wird sein Körper mit der Molekularstruktur einer Fliege vermischt. Bis 1.05, ZDF neo

Streaming-Tipps

HELDEN WIE WIR

Generation V Der Bewältigung zahlreicher Hürden im Werden und Wachsen junger Superheldinnen und -helden konnte man in The Boys begeistert zuschauen. Das Spin-off legt drauf. Auch für die Studis der Godolkin University School of Crime Fighting zeigt sich: Früh übt sich, wer Meister oder Meisterin werden will. Die Mühen der Ebene bleiben für alle hoch. Allen voran Marie Moreau (Jaz Sinclair), die die erste schwarze Frau unter den sieben stärksten Helden werden will. Amazon Prime Video

Learning by Doing spielt es nicht bei Marie Moreau (Jaz Sinclair) und Lizzie Broadway (Emma Meyer). Um Superheldinnen zu werden, müssen sie die Godolkin University School of Crime Fighting absolvieren, und die ist ganz schön schwer: "Gen V" auf Amazon Prime Video. Foto: Amazon Studios

TRUE CRIME

Der Mord an Jill Dando Die britische TV­-Legende wurde 1999 vor ihrer Haustür mit einer Kugel getötet. Trotz umfangreicher Ermittlungen wurde der Fall nie geklärt. In der Netflix-Doku legen Familienmitglieder und Eingeweihte Zeugnis ab. Netflix

ENGAGEMENT

Aufgestaut Klimakleber haben sich auf die Straße geklebt und blockieren den Verkehr. Die sechsteilige Serie leuchtet in Perspektivwechseln die Konflikte aus. ZDF Mediathek