Der ÖFB und Österreich dürfen wieder auf David Alaba hoffen.

Madrid - Österreichs Fußball-Teamkapitän David Alaba hat sich am Mittwoch bei Real Madrids 2:0 gegen Las Palmas offenbar doch nicht schlimmer verletzt. Wie Real-Trainer Carlo Ancelotti am Freitag mitteilte, werde der Wiener zwar am Samstag im Auswärtsspiel gegen den Überraschungs-Spitzenreiter Girona fehlen, könnte aber schon am Dienstag in der Champions League gegen Napoli wieder zum Einsatz kommen.

Damit würde Alaba wohl auch für die EM-Qualifikationspartien am 13. Oktober in Wien gegen Belgien und am 16. Oktober in Baku gegen Aserbaidschan zur Verfügung stehen. Der Innenverteidiger hatte sich gegen Las Palmas eine Verletzung im rechten Abduktormuskel zugezogen. (APA, 29.9.2023)