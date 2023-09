Kinder sind neugierig, das erkennen Eltern spätestens, wenn ihr Nachwuchs in die Warum-Phase kommt. Auch immer mehr Lehrerinnen und Lehrer machen sich dieses offene Zugehen der Jüngsten auf die Dinge und Phänomene des Lebens zunutze, anstatt es im Frontalunterricht zu verschulen oder es gar als unbotmäßiges Frechsein zu verunglimpfen.

Omar Sarsam und Melanie Flicker im neuen ORF-Kinderformat "Das Wunder DU". Foto: ORF, Nadia Gerstl

Wichtig dabei ist, in welcher Form und in welchem Ton die kindlichen Fragen beantwortet und das Wissen vermittelt wird. Das sollte weder kitschig und süßlich noch trocken und oberlehrerhaft sein. Sondern vielmehr einigen Spaß machen: So wie es im neuen ORF-Okidoki-Kindersendungsformat Das Wunder DU versucht wird, in dem es um das Entdecken und Verstehen des (eigenen) Körpers geht.

Da veranstalten der Kinderchirurg Omar Sarsam und die Moderatorin Melanie Flicker mit einem Team von jeweils drei Kindern Quizze, es werden witzige Experimente durchgeführt, auch Fachleute kommen zu Wort. Um die vermittelten Infos zu illustrieren, gibt es ­Comic-Szenen. Das Ganze ist temporeich inszeniert. Die insgesamt 13 Folgen werden ab dieser Woche jeweils am Sonntagmorgen um 9.05 Uhr ausgestrahlt – und sind anschließend auch in der TVthek zu sehen.

Isabel, Flora und David fragen in "Das Wunder DU": Wasist der stärkste und welcher der kleinste Muskel im Körper? Foto: ORF, Nadia Gerstl

Um die Muskeln geht es in der ersten Folge. Um den Kindern Isabel, David und Flora zu zeigen, wie stark zum Beispiel ihre Kaumuskeln sind, lässt sie Moderatorin Melanie so stark wie möglich in eine Folie beißen. Es stellt sich heraus, dass sie dabei eine Kraft von rund 45 Kilo entwickelt haben. Das hätte sich wohl auch so mancher Erwachsene nicht ­gedacht. (Irene Brickner, 1.10.2023)