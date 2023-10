Zum letzten Mal hat sie am 12. April 2022 von ihm gehört. Da hatte er angerufen aus Mariupol. Einen Befehl zur Kapitulation gebe es, habe er gesagt. Und dass alles okay sein werde. Seitdem: Stille. Nella sitzt in einem Straßencafé in Nowowolynsk, einer Kleinstadt in der Westukraine, nördlich von Lwiw. Es ist ihr Sohn, über den sie da spricht: Muzika. Ihr gegenüber sitzt Alina, ihre Schwiegertochter. Auch sie war in russischer Gefangenschaft. Zusammen mit ihrem Mann kämpfte sie in Mariupol, seit einem knappen Jahr ist sie wieder frei.

Selfie von Alina und Muzika in Uniform. privat

Von Muzika aber fehlt fast jede Spur: Da ist nur dieser eine, nicht in seiner Handschrift verfasste Brief; da sind Anrufe von einer kasachischen Telefonnummer, unter der sich aber niemand zurückmeldet; da ist der eine oder andere Bericht anderer ausgetauschter Gefangener, die ihn gesehen haben.

Wenn Nella die Behördenwege schildert, den Slalom zwischen dem Roten Kreuz und den zuständigen ukrainischen Stellen sowie die damit verbundenen emotionalen Talfahrten, weil ihr niemand Auskunft geben kann, bebt ihre Stimme. Da füllen sich ihre Augen mit Tränen, da wird ihre Stimme zackig vor Wut. Nur um dann wieder zu schweigen.

Wie viele Ukrainerinnen und Ukrainer sich in russischer Gefangenschaft befinden, ist nicht bekannt. Ebenso wenig, wie viele Russen sich in ukrainischer Gefangenschaft befinden. Nella beugt sich vor zu ihrer Schwiegertochter, und gemeinsam zählen sie ab: Sie kommen auf aktuell mindestens fünf Gefangene aus ihrer Ortschaft. Aber offizielle Zahlen gibt es nicht.

"Ich hatte Glück"

Bekannt ist aber, was es bedeutet, in russischer Gefangenschaft zu sein, Alina weiß es sehr genau. Als Angehörige der Grenztruppen war sie in Mariupol stationiert, mit ihrem Mann hatte sie im Asow-Stahlwerk gekämpft. Alina kennt den Alltag in den russischen Gefangenenlagern: "Verhöre, Befragungen durch Maskierte, Drohungen, miserable Verpflegung, Schlafen in Schichten, weil es zu wenige Betten gab in den Zellen, Scheinexekutionen." Ein halbes Jahr war sie in Gefangenschaft. "Ich hatte Glück."

Alina, Angehörige der ukrainischen Grenztruppen, ehemalige Kriegsgefangene. Stefan Schocher

Der Umgang mit Kriegsgefangenen und deren Austausch ist eine Grauzone; und deren Reintegration eine sehr sensible Angelegenheit. Der ukrainische Koordinationsstab arbeitet Listen von Soldatinnen und Soldaten aus, die ausgetauscht werden sollen, er wickelt deren Übergabe an der Front ab. Ihm obliegt auch die Betreuung der Ausgetauschten nach ihrer Heimkehr.

In Alinas Fall war das der kürzestmögliche Weg: Debriefing in Kiew, drei Wochen in einem Spital für medizinische Untersuchungen und Reha in der Westukraine, Rückkehr in den Job. Heute arbeitet sie mit ihrem Hund an einem Grenzposten zu Polen und kontrolliert Autos.

Oft aber hat die Kriegsgefangenschaft schwerwiegende Folgen – etwa nach Unterernährung oder unzureichender Behandlung von Verletzungen. Vor allem aber sind da die psychischen Folgen – und die werden gravierender, je länger die Gefangenschaft dauert. Auch da sagt Alina: "Ich hatte Glück." Ihr Mann Muzika offenkundig aber nicht.

"Verhöre, Drohungen, miserable Verpflegung, Schlafen in Schichten, Scheinexekutionen."

Alina über ihre Zeit in russischer Kriegsgefangenschaft

Julia Jewstratowa und Dmytro Jantalez sind Psychologen. Sie arbeiten für den Koordinationsstab mit Heimgekehrten. Mindestens eine psychotherapeutische Sitzung ist nach Ende der Gefangenschaft vorgeschrieben. Wenn jemand mehr brauche, dann sei das jederzeit möglich, heißt es – sehr oft ist mehr nötig. Das Ziel: Hilfe zur Selbsthilfe. Man müsse lernen, Warnsignale zu erkennen und sich selbst zu helfen.

Die Psyche eines Kriegsgefangenen vergleicht Jantalez mit einer gespannten Gitarrensaite: Sobald diese Spannung nachlasse – etwa beim Austausch –, brauche es nicht viel, um diese Saite dann in sehr große Schwingungen zu versetzen. Schon kleine Ereignisse könnten zu großen emotionalen Reaktionen führen. Hinzu kämen Depressionen und Schlafstörungen.

"Nicht mehr dieselben"

"Diese Menschen brauchen Zeit, um zu verstehen, dass sie frei sind", erklärt Jewstratowa. Sie seien Monate oder auch mehr als ein Jahr von allen Nachrichten abgeschnitten gewesen; hätten den Bezug zur Gegenwart und zur Gesellschaft verloren; seien ständigen Drohungen und völliger Ungewissheit ausgesetzt gewesen; hätten oft Grundregeln verlernt, müssten soziale Gepflogenheiten zum Teil neu lernen, aber vor allem auch akzeptieren lernen, dass sich ihr soziales Umfeld weiterentwickelt und verändert hat.

Alina und Muzika, vor dem Krieg. privat

Zugleich müssten aber auch die Familien dieser Menschen verstehen lernen, dass ihre Heimgekehrten nicht mehr dieselben seien: "Familien würden ihre Lieben gerne so sehen, wie sie einmal waren", sagt Jantalez. Bloß: "Sie sind es nicht mehr." Angehörige müssten erst lernen, dass Nervenzusammenbrüche nichts mit ihnen zu tun haben, sondern mit dem Stress, dem diese Leute ausgesetzt gewesen seien. Sie müssten verstehen lernen, dass diese Menschen mit all der Liebe und der Zuneigung und Freude, mit der sie oft überschüttet werden, erst umzugehen lernen müssten. Und auch oft mit dem Heldenstatus, der ihnen zum Teil auferlegt werde.

Ganz neu ist der Umgang mit den psychischen Folgen eines Krieges nicht für die ukrainische Gesellschaft. Begonnen hat dieser Krieg für die Ukraine 2014. Seither, so konstatieren Jewstratowa und Jantalez, habe sich an der Haltung gegenüber Psychotherapie sehr viel verändert. "Weil sehr viele die Resultate gesehen haben", sagt Jantalez. Und vor allem weil sie der Vertraulichkeit vertrauten, in der die Sitzungen stattfinden. Sehr oft hätten abgebrüht erscheinende Soldaten kein Problem mehr, sich zu öffnen, Gefühle zuzulassen. "Da wird dann sehr viel geweint, da fließen dann sehr viele Tränen", erzählt Jewstratowa.

Im Foyer des Zentrums des Koordinationsstabs sitzt eine Rezeptionistin, telefoniert, beruhigt, mahnt Wartende, doch bitte etwas zu trinken. Denn heiß sei es draußen. Eine ältere Dame schüttelt nur den Kopf. Sie trinke keinen Kaffee, sie wolle keinen Kakao, sie habe keine Lust, Wasser zu trinken. Sie ist mit ihrer Tochter da. Beide suchen sie nach Sohn und Bruder. Verschwunden sei er an der Frontlinie – bereits im März. Keiner habe etwas gesehen. Weg gewesen sei er plötzlich. Keine Bestätigung einer Gefangennahme, keine Bestätigung eines eventuellen Todes. Nichts.

Belastende Ungewissheit

Es sei ein ganz unterschiedlicher emotionaler Prozess, den Familien und Angehörige durchliefen, wenn jemand gestorben sei, vermisst werde oder sich bekanntermaßen in Gefangenschaft befinde, sagt Jantalez. Mit einem Todesfall könne man abschließen – im Fall einer vermissten Person aber sei da das ewige Hoffen, der ewige Zweifel, die über dem gesamten Leben der Angehörigen hingen.

Die beiden Frauen im Wartezimmer warten auf eine Beratung – psychologisch wie auch rechtlich. Was etwa tun, wenn Anrufe kommen? Immer wieder kam es vor, dass Familien aus Russland heraus kontaktiert wurden. Oft mit einem Angebot: Sie könnten ihre Lieben aus russischer Gefangenschaft freikaufen. Kontonummer inklusive. Ergebnis: null. Eine Betrugsmasche.

Was es mit den Anrufen von der kasachischen Telefonnummer auf sich hat, weiß Nella nicht. Schwiegertochter Alina meint, das sei vermutlich ein gutes Zeichen: Bei Verhören sei auch sie immer nach Telefonkontakten gefragt worden. Vielleicht handle es sich also nur um Versuche von Verhörenden, die Echtheit der Nummer zu bestätigen.

Aber letztlich sagen sie beide: "Wir wissen nichts." Der Koordinationsstab kann die Gefangennahme bestätigen. Muzikas Name steht auf der Liste. Aber direkten Kontakt zwischen Familie und Gefangenem gibt es keinen, auch wenn der laut Genfer Konvention erlaubt sein müsste. Da ist nur dieser eine Brief, da sind nur diese Anrufe, da sind nur vage Berichte.

Eineinhalb Jahre ist er jetzt weg – eine sehr, sehr lange Zeit. Anfang August hatte Muzika Geburtstag. Seinen neunundzwanzigsten. (Stefan Schocher, 3.10.2023)