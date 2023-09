Mit einer Marktbewertung von einer Billion US-Dollar wird Nvidia auch für die sich schnell entwickelnde Technologie der künstlichen Intelligenz (KI) immer wichtiger. REUTERS/DADO RUVIC

Die Razzia der französischen Behörden in den Büros des Technologieunternehmens Nvidia ist die jüngste in einer Reihe von Maßnahmen der europäischen Regulierungsbehörden, die versuchen, die Dominanz der großen Technologieunternehmen zu kontrollieren und den Wettbewerb zu gewährleisten. Die französische Wettbewerbsbehörde (FCA) teilte am Mittwoch mit, dass sie die Razzia im Morgengrauen einen Tag zuvor bei einem Unternehmen aus dem "Grafikkartensektor" durchgeführt habe, hieß es. Die französische Zeitung "Challenges" und das "Wall Street Journal" identifizierten das Unternehmen als Nvidia.

Warum ist Nvidia wichtig?

Nvidia stellt Grafikprozessoren (GPUs) her. Die GPUs sind bei Technologieunternehmen für ihre Rechenzentren, bei Herstellern von Videospielkonsolen und auch bei Krypto-Minern sehr gefragt, um die komplexen mathematischen Rätsel zu lösen und mehr Kryptowährungen zu verdienen. Nvidia hat mit 84 Prozent Marktanteil fast ein Monopol auf dem GPU-Markt und liegt damit weit vor den Rivalen Intel und AMD.

Mit einer Marktbewertung von einer Billion US-Dollar wird Nvidia auch für die sich schnell entwickelnde Technologie der künstlichen Intelligenz (KI) immer wichtiger. Nahezu alle Computersysteme, die für Dienste wie ChatGPT verwendet werden, nutzen GPUs von Nvidia. Während die Preise für GPUs bei über 1.000 Dollar beginnen, können die von KI-Unternehmen bevorzugten Systeme weit über 10.000 Dollar kosten. Spezialisierte KI-Systeme von Nvidia wie der DGX A100 beginnen bei 199.000 Dollar, was dem Preis von vier Tesla Model 3 entspricht. Oracle zum Beispiel gab an, Milliarden von Dollar für Nvidia-Chips ausgegeben zu haben.

Wo liegt das Interesse Frankreichs?

Die FCA hat Anfang des Jahres einen Bericht über das Funktionieren des Wettbewerbs im Cloud-Computing-Sektor veröffentlicht. Sie untersuchte die Marktdominanz von Cloud-Unternehmen wie Amazon, Google und Microsoft und ob deren Marktdominanz den Wettbewerb beeinträchtigt. In diesem Bericht wies die Behörde auch darauf hin, dass mehrere Entwicklungen, wie z. B. Large Language Models (LLMs) und Cloud-Gaming, potenziell Auswirkungen auf das Funktionieren des Wettbewerbs in diesem Sektor haben könnten. Nvidia ist in beiden Sektoren vertreten, und wenn ein Startup-Unternehmen plant, ein KI-Unternehmen zu gründen, wäre es bei den Chips auf Nvidia angewiesen.

Die FCA führte einen unangekündigten Besuch und eine Beschlagnahme in den Räumlichkeiten durch, nachdem sie von einem Richter dazu ermächtigt worden war. Ob das Unternehmen wettbewerbswidrige Praktiken angewandt habe, könne nur durch eine Untersuchung in der Sache festgestellt werden, so die Behörde. "Was die nächsten Schritte nach der ersten Razzia betrifft, so wird es höchstwahrscheinlich ein Gerichtsverfahren gegen die Razzia selbst und den Beschluss des Richters, der die Razzia genehmigt hat, geben", sagte Charlotte Colin-Dubuisson, Partnerin für Kartellrecht und Auslandsinvestitionen bei der Anwaltskanzlei Linklaters. In Frankreich ist dies ein separates Verfahren vor Gericht und kann sich auf den Fall der FCA auswirken, wenn die Razzia und/oder die Anordnung für ungültig erklärt werden, so Colin-Dubuisson.

Untersucht die FCA auch andere Unternehmen?

Verschiedene französische Behörden haben sich bereits mit Big-Tech-Unternehmen befasst und unter anderem 2021 eine Geldbuße gegen Google verhängt, weil es gegen das EU-Wettbewerbsrecht verstoßen hat.

Die FCA prüft, ob die Wettbewerber der großen Cloud-Unternehmen mit Hindernissen konfrontiert sind. Die Behörde verfügt über Instrumente zum Schutz des Wettbewerbs im Rahmen des Gesetzes über den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung, des Gesetzes über Kartelle, den Missbrauch wirtschaftlicher Abhängigkeit und Konzentrationskontrolle sowie des Gesetzes über wettbewerbsbeschränkende Praktiken.

Sie ist auch der Ansicht, dass einige Marktmängel wahrscheinlich durch die derzeit diskutierten Vorschriften, wie den vorgeschlagenen Data Act der EU, behoben werden könnten. (Reuters/red, 29.9.2023)