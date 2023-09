Nach heftigen Regenfällen am Freitagmorgen sind Straßen, U-Bahn-Tunnel und Keller in einigen Stadtteilen der US-Metropole überschwemmt

Ein Mann verlässt sein Fahrzeug, das in den Fluten im New Yorker Vorort Mamaroneck stecken geblieben ist. REUTERS/MIKE SEGAR

New York – Immense Wassermengen nach einem Starkregen in der Großstadt New York City führten am Freitagmorgen zu Überflutungen. Die New Yorker Gouverneurin Kathy Hochul hat den Notstand für den Großraum New York City ausgerufen, da sintflutartige Regenfälle Straßen, Keller und U-Bahn-Tunnel überfluten. Mehrere Personen mussten von Rettungskräften aus den Fluten gerettet werden, wie die "New York Times" berichtet. Besonders die Stadtteile Brooklyn, Manhattan und Queens seien betroffen.

Der nationale Wetterdienst veröffentlichte eine Sturzflutwarnung für einige Stadtteile, die bis 12.30 Uhr Ortszeit (18.30 MESZ) gelten soll. In der Warnung wird davon gesprochen, dass Straßen, Autobahnen und Unterführungen besonders gefährdet seien. Der Wetterdienst geht von "beträchtlichen" Schäden durch die Überflutungen aus. In Brooklyn soll während drei Stunden die Regenmenge eines Monats gefallen sein, berichtet CNN.

Warnung vor Reisen

Ein Terminal am Flughafen La Guardia im Stadtteil Queens wurde vorübergehend wegen massiver Flugverspätungen geschlossen. Reisenden wurde empfohlen, die Gegend zu meiden. Die Behörden warnen die Bevölkerung New Yorks vor Reisen und raten von Fahrten auf Autobahnen ab. "Dieses Wasser ist tödlich", sagte Gouverneurin Hochul in einem Interview mit "NY1" am Freitagmorgen.

Ersthelfer waten durch das Hochwasser am Fuße der Williamsburg Bridge,die die Lower East Side von Manhattan mit dem Stadtteil Williamsburg verbindet. AP/Jake Offenhartz

Sperren in Brooklyn

Wasser, das auf die Schienen gelangte, verursachte "erhebliche Störungen" des U-Bahn-Betriebs auf neun Linien in Brooklyn, teilte die New York Metropolitan Transit Authority mit. Am Freitagmorgen soll es zu chaotischen Zuständen im Pendelverkehr gekommen sein.

Der amerikanische Fernsehsender CBS berichtet zudem von einem eingestürzten Dach eines Lagerhauses im Stadtteil Brooklyn. Alle Beteiligten wurden von den Rettungskräften aus dem Gebäude evakuiert. (red, 29.9.2023)