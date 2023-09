Die Reaktionen auf das Video seines Auftritts in Hallein zeigen die Strategien der Parteien. Und es ist fraglich, ob ÖVP und Grün noch miteinander können

Der Videomitschnitt von Karl Nehammers Wutrede vor Parteifunktionären in Salzburg sorgt für heftige Diskussionen und scharfe Kritik. Alle anderen Parteien geißeln den Zynismus, die Abgehobenheit oder die soziale Kälte des Kanzlers. Die ÖVP-Funktionäre versammeln sich dagegen nach einer Schreckminute hinter ihrem Parteichef. Über die Tonalität könne man reden, aber in der Sache habe der Kanzler recht. Anhand der aktuellen Debatte lässt sich gut die Strategie für den Wahlkampf ablesen. Und es stellt sich die Frage: Hält die Regierung überhaupt? Die Grünen gehen zunehmend auf Konfrontationskurs mit ihrem Koalitionspartner. Wie geht das aus?

Schwarze Leistung

Viele Funktionäre und erst recht die Funktionärinnen der ÖVP waren nach der Veröffentlichung der Videos etwas verdattert. Nicht allen gefiel der raue Ton, manchen auch der Inhalt nicht. Die Verdammung von Teilzeitarbeit, ein Hamburger vom McDonald’s als Menüplan für arme Familien? Dennoch war Einigkeit angesagt, und zur Sicherheit gab Nehammer in einem neuen Video die Marschrichtung vor: Er stehe dazu, dass sich Leistung lohnen müsse und dass Eltern eine Fürsorgepflicht für ihre Kinder haben.

Nehammer spricht damit die Kernwählerschaft der ÖVP an, die den Leistungsgedanken hochhält und die ein sehr klares Bild von Familie hat. Dass sich jetzt alle auf Nehammer stürzen, ist aus seiner Sicht gar nicht schlecht: Damit mobilisiert er die eigene Kernwählerschaft, den Funktionären bleibt gar nichts anderes übrig, als sich hinter ihn zu stellen. Dass insbesondere die starken Frauen in der Partei nicht glücklich sind mit den Aussagen und dem Frauenbild, das damit transportiert wird, müssen sie für den Moment wohl zur Seite schieben.

Was Nehammer mit dieser Strategie aber nicht gelingen wird: die Wählerschaft der ÖVP zu verbreitern. Es wird auch schwierig sein, die Sympathisantinnen und Sympathisanten der FPÖ, die Sebastian Kurz 2019 ansprechen konnte, bei Laune zu halten. Dazu braucht es ganz andere Botschaften. Die werden wohl noch kommen.

Mit einem Bruch der Koalition hat die ÖVP nichts zu gewinnen: Sie braucht Zeit, und sie setzt auf Kontinuität. Also lieber mit den Grünen streiten, als sich von ihnen zu trennen.

Grünes Gewissen

Für die Grünen ist die Causa ein Dilemma. Eines, das sich lösen lässt. Zwar brandeten in der öffentlichen (Social-Media-)Debatte die üblichen Stimmen auf, die dem Juniorpartner das Aufkündigen der Koalition nahelegten. Aber erstens hat Türkis-Grün schon weit schwerere Eruptionen überstanden – von Streitigkeiten über Abschiebeflüge und Asylpolitik bis zu den Rücktritten von Ex-Kanzler Sebastian Kurz und Ex-Finanzminister Gernot Blümel. Zweitens haben sich die Grünen für die Causa eine klare Linie zurechtgelegt, um Schaden von sich fernzuhalten – oder die Nehammer-Aussagen gar für sich zu nützen. Die vielen Reaktionen, die aus der Partei eintrudelten, hatten ein klares gemeinsames Wording. Die grüne Botschaft: Das Kanzlervideo zeige, wie die ÖVP wirklich denkt. Die Grünen seien das soziale Gewissen dieser Regierung; sie hätten trotz türkisen Widerstands soziale Maßnahmen wie das Kinderarmutspaket oder die Valorisierung von Familien- und Sozialleistungen durchgebracht.

Die Debatte um einen vorzeitigen Koalitionsausstieg hat am Freitag der Parteichef beendet – zumindest vorläufig. Als "unachtsame Aussagen" bezeichnete Werner Kogler die Sätze aus dem Kanzlervideo. Gleich darauf lobte er die koalitionären Beiträge zur Armutsbekämpfung. "Jahrzehntelang wurde darüber geredet", sagte der Vizekanzler. "Diese Regierung hat es gemacht."

Blaue Ablehnung

Für die FPÖ kommt das Video des Kanzlers wie gerufen – aus zweierlei Gründen. Erstens lenkt es von der für die Freiheitlichen äußerst peinlichen Causa um zwei ehemalige blaue Abgeordnete, die vor einer Woche nach Afghanistan gereist waren, um dort hochrangige Vertreter der terroristischen Taliban zu treffen, ab. Zweitens passen die Aussagen Nehammers perfekt in die blaue Erzählung, wonach nur die FPÖ im Sinne der Bevölkerung handeln würde. Alle anderen Parteien, insbesondere die ÖVP, agierten hingegen abgehoben und weit weg von den echten Sorgen des Volkes.

"Ein Politiker, der derart empathielos, abgehoben, eiskalt und eine derartige Verachtung für die armutsgeplagten Menschen an den Tag legt, ist für den Job als Bundeskanzler ungeeignet", reagierte FPÖ-Chef Herbert Kickl auf das Video. "Was wir hier gesehen haben, ist tiefster Hass gegen die eigene Bevölkerung", legte Generalsekretär Michael Schnedlitz am Freitag nach.

Die FPÖ muss angesichts ihrer Umfragewerte – sie steht seit bald einem Jahr stabil an der Spitze – eigentlich nur eines machen: weiter wie bisher. Die blaue Rezeptur zum Erfolg lautet: Ablehnung des "Systems" sowie Abgrenzung von allen anderen.

Rote Solidarität

Für SPÖ-Chef Andreas Babler ist das Nehammer-Video ein aufgelegter Elfmeter, der nicht schwer zu verwandeln ist. Dort die elitäre, kalte und Ich-bezogene Leistungsgesellschaft, da die fürsorgliche Solidargemeinschaft, wo einer auf den anderen schaut und der Staat im Idealfall darüber wacht, dass es allen gutgeht. Dem ÖVP-Kanzler soziale Kälte und Rücksichtslosigkeit zu unterstellen hat schon einmal gut geklappt, als Alfred Gusenbauer 2006 die SPÖ wieder ins Kanzleramt führte und dort Wolfgang Schüssel, den ehemals so erfolgreichen ÖVP-Kanzler, ablösen konnte.

Die SPÖ muss im Wahlkampf eine Doppelstrategie fahren. Eigentlich war geplant, Babler gegen FPÖ-Chef Herbert Kickl aufzubauen, Gut gegen Böse, oder, wie es der mittlerweile gegangene Sora-Chef Günther Ogris in seinem Strategiepapier vorgeschlagen hatte: Liebe gegen Hass. Das Duell um das Kanzleramt sollte nicht nur die eigene Klientel motivieren und endlich hinter dem SPÖ-Chef versammeln lassen, sondern auch über die Parteigrenze hinaus eine breitere Wählerschaft links der Mitte und vielleicht auch in der Mitte ansprechen. Jetzt etabliert sich immer mehr Karl Nehammer als zu beachtender Widerpart. Nehammer lässt sich aus SPÖ-Sicht gut als Vertreter jener kalten und herzlosen ÖVP darstellen, mit der man keinesfalls koalieren möchte. Es wird also wohl kein rot-blaues Duell werden, sondern ein schwarz-blau-roter Dreikampf.

Pinke Aufmerksamkeit

Wenn sich eine Dynamik zwischen SPÖ, FPÖ und ÖVP entwickelt und die Grünen auch noch mitmischen, ist das für die Neos gar nicht gut. Je vehementer im Wahlkampf um die Macht gestritten wird, umso schwerer fällt es den Neos, Aufmerksamkeit zu generieren und ihre Existenz zu rechtfertigen. Dabei wäre die Ausgangslage nicht so schlecht, könnten sich die Neos doch sowohl enttäuschten Grün- als auch ÖVP-Wählerinnen und -Wählern als gemäßigte, vernünftige und konstruktive Alternative anbieten. Der Kleinpartei muss das Kunststück gelingen, gleichzeitig laut und schrill zu sein, um Aufmerksamkeit zu schaffen, und dabei dennoch den vernunftbezogenen Zugang zur Politik in den Vordergrund zu stellen. (Sandra Schieder, Martin Tschiderer, Michael Völker, 29.9.2023)