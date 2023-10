’s Glück is a Vogerl, es fliegt oft am Fenster vorbei. In der Redewendung steckt Lebensklugheit, die die hohe Politik gerade vermissen lässt, findet die Ethnologin Elsbeth Wallnöfer in ihrem Gastkommentar.

Kanzler Karl Nehammer nimmt mit "Glaub an Österreich" Anleihen bei Leopold Figl – und wirbt doch nur für seine Politik. Foto: APA / Roland Schlager

Alle bereits unternommenen Relativierungsversuche der epischen "Kanzlerrede an eine intime Weinrunde" vermögen bisherige Dramolette in seiner verheerenden Wirkung nicht zu schmälern. Karl Nehammer kredenzt uns mit jeder "großen" und erschreckenden kleinen Rede einen parteiischen Mann in der Rolle eines rumpelnden Bierkutschers.

Treu und ergeben

Der nie durch eine Wahl autorisierte Kanzler, samt seiner frömmelnden Bruder- und Schwesternschaft, trägt jeweils im September die dicksten, von Raiffeisen gestifteten Kerzen, die das Land zu bieten hat, nach Mariazell. Mit einem zur Schau gestellten Katholizismus im Eichblatt-Trachtenjanker bemüht man sich im Stil des Ständestaat-Folklorismus, Identitätspolitik für wenige zu machen. So deucht für einen Moment, als sei Österreich einzig ein Land von glaubensfesten Bauern: treu und ergeben dem Wiener Hof.

Dieser politische Folklorismus wäre eine charmante Abwechslung zum modernen, schnellen wie gnadenlos erfolgsgetriebenen Alltagsleben im Rest des Jahres. Wären da nur nicht diese weingeistig vulgären Nebengeräusche. Verursacht von einem Kanzler, der wie ein grober Klotz von Parteisekretär einer geltungssüchtigen Opposition im Wahlkampfmodus agiert. Derdesavouiert, dass zu Zeiten und unter der Hand seines Vorbildes, Leopold Figl, eines der ältesten und gleichzeitig modernsten Gesellschaftsmodelle für nachhaltigen sozialen Frieden wie Wohlstand ersonnen wurde; es weder Rad noch Welt neu zu erfinden gilt.

Bewährte Partnerschaft

Österreichs Hexenwerk ist bewährte Sozialpartnerschaft, ersonnen als Hoffnung in einer veritablen Krise. Es waren Wirtschaftskammer, Landwirtschaftskammer, Bundesarbeiterkammer und der Österreichische Gewerkschaftsbund, die geeint, wenn auch nicht immer einer Meinung, die in einem nationalen Verbund jeweils eigenen Interessen in eine Balance zueinander zu bringen suchten. Mit der Absicht, und wie wir inzwischen wissen, mit Erfolg, eine solide nationale Volkswirtschaft zum Segen der Republik zu schaffen.

Doch der Kanzler nimmt nur Maß an der Krise, nicht aber Anleihe bei der Lösung. Realpolitisch fordert jede Malaise von einem Kanzler Zuversicht, Courage und vor allem Organisationstalent, um der Verwicklungen Herr zu werden, um die divergierenden Sorgen der unterschiedlichen Lebensstile und Biografien einer Gesellschaft auf eine kompromissfähige Formel zusammenzuführen.

"Wer würde, könnte er/sie/es wählen, sich nicht stets zuerst für den Reichtum entscheiden?"

Dies verlangt Willens-, Seh- und Geisteskraft, zu akzeptieren, dass die Welt so ist, wie sie ist. Nämlich bewohnt von armen, ganz armen, reichen, reicheren und superreichen Menschen, die erstens alle (noch) über das verbriefte Recht verfügen, ihren Lebensstil frei zu wählen, und zweitens deren Biografien immer auch von der zufälligen Verteilung des Glücks abhängen. Weder in Armut noch im maßlosen Reichtum Geborene sollten daher für ihre Herkunft gerichtet werden. Denn des einen Glück kann des anderen Tristesse sein, und manchmal kommt es öfter, als einem lieb ist. Wer würde, könnte er/sie/es wählen, sich nicht stets zuerst für den Reichtum entscheiden?

Die Fähigkeit, dies zu erschauen, besitzt der derzeitige Kanzler nicht – ob durch Zufall oder mit Absicht, vermögen wir nicht zu ermessen. Jedenfalls ist ihm nicht am Wohl aller in der Republik gelegen, denn sonst wäre er Mittler zwischen den Lagern, Stimme des Ausgleichs.

Bewegte Zeiten

Dieser Kanzler, der sein Amt (durch Glück?) im Zuge einer wackeligen Hofübergabe als genealogisch Letztgereihter übernahm, ist eine Zumutung für die gesamte Republik und für alle verbliebenen Anständigen in der Volkspartei. Wer derart fahrlässig mit Vorurteilen operiert, mit Stigmatisierungen jongliert, Bosheiten gegen launische, faule Frauen streut und Kinderarmut als Petitesse dieser Launen zum Schaden des Etats auslegt, sollte keine politische Verantwortung für ein ganzes Land übernehmen. Anzunehmen, wir Österreicherinnen und Österreicher wären mehrheitlich von derselben Grobheit, wir würden es gutheißen, einen teigigen Burger als politische Idee gegen Kinderarmut zu empfehlen, der irrt nicht nur, er zeigt sich handwerklich als politischer Stümper.

Der Wohlstand einer Nation steht und fällt in bewegten Zeiten mit einem gelungenen Krisenmanagement, dessen Ausrichtung auf ein allgemeines Gleichgewicht gelegt werden will, da bräuchte der Kanzler nicht die Einwohnerinnen und Einwohner, übrigens schlussendlich zum Schaden der Volkswirtschaft, gegeneinander aufbringen. Es genügte, auf die Expertise in den sozialpartnerschaftlichen Verbänden zu hören, ihren Rat anzunehmen.

Ausgewogene Gesellschaft

Nur weil ein armer Mensch einem nicht zu Gesichte steht, fällt er deswegen nicht aus der Welt. Dabei sollten die von Reichtum geküssten sich der Vorteile einer ausgewogenen Gesellschaft in einem demokratischen Sozialstaat bewusst werden. Wir vermögen uns frei und aufgeputzt von edlem Schmuck und feinen Taschen quer durch die Stadt zu präsentieren, ohne von jemandem Hungrigen überfallen zu werden. Allein dies sollte uns die Bekämpfung der Armut wert sein.

Und wer nur den Reichen gefallen möchte, sollte sich mitsamt seinem Mangel an Einfühlungsvermögen einer Wahl stellen und nicht das Amt einfach so erben. (Elsbeth Wallnöfer, 1.10.2023)