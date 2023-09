Die Ärztin Angelika Purkathofer kritisiert in ihrem Gastkommentar die wiederkehrenden Versuche, Kleidungsvorschriften in Schulen durchzusetzen.

Alle Jahre wieder kommt die Diskussion um angemessene oder unangemessene Kleidung von Schülerinnen und Schülern hoch. Die Vorlage liefert diesmal die neue Kleiderordnung eines niederösterreichischen Gymnasiums. Dabei werden sowohl diskriminierende Bilder und Texte auf Oberbekleidungen als auch sichtbare Brustansätze und Bauchnabel verboten, so als wären zu kurze Hosen genauso beleidigend wie diskriminierende Sujets. Die für den Erlass verantwortliche Direktorin betont zwar, dass die Kleiderordnung nicht geschlechtsspezifisch sei, doch hervorblitzende Brustansätze von pubertierenden Burschen dürften kaum Anlass für die Aussendung gewesen sein.

Keine bauchfreien Tops, keine Spaghettiträger, keine zu kurzen Hosen oder Röcke – immer wieder gibt es Debatten über Kleidungsvorschriften an Schulen. Vor allem Mädchen will man Vorschriften machen. Foto: Getty Images

Natürlich wird mit dieser Kleiderordnung vor allem pubertierenden Mädchen vermittelt, dass ihr Körper provoziert wie ein fieser Spruch auf einem T-Shirt. Suggeriert wird, dass ihre Körper zu Irritationen führen, daher haben sie ihn zu verstecken und als Problemquelle anzuerkennen. Die dahinterliegende Ansicht, wonach der weibliche Körper an sich sexualisierend sei, ist deutlich sichtbar. Den Mädchen wird dabei die Verantwortung zugeschanzt, ihrer eigenen, ihnen von außen zugemuteten Sexualisierung durch anständige Verhüllung Einhalt zu gebieten und diese damit anzunehmen.

In der Pubertät haben Jugendliche große Entwicklungsaufgaben zu bewältigen, also neue Herausforderungen, die sich aufgrund der verändernden Psyche, des sich verändernden Körpers und seitens des sozialen Umfelds ergeben. Eine der Entwicklungsaufgaben ist der Umgang mit Sexualität. Es sollte keine Überraschung mehr sein, dass Menschen qua Menschsein mit einem Sexualtrieb ausgestattete Wesen sind und dass dieser nicht einfach aus Schulen verbannt werden kann. In der Jugend geht es schließlich auch darum, mit der eigenen, sich verändernden Körperlichkeit zurechtzukommen. Das kann nicht verhindert werden, selbst wenn es scheinbar seit hundert Jahren den Schulbetrieb stören und Lehrende überfordern mag.

Keine Provokation

Jugendliche müssen einen persönlichen wie sozial verträglichen Umgang mit ihrer Sexualität finden. Das Problem sind dabei weder einzelne sichtbare Körperteile noch eventuell auftauchende Begierden. Das Problem entsteht, wenn übergriffiges Verhalten als "normal" attestiert und so getan wird, als wäre dieses eine selbstverständliche Folge von nackten Bauchnabeln und Brustansätzen. Es gilt spätestens in der Pubertät, zu lernen, dass das eigene Begehren kein Freifahrtschein für irgendetwas ist. Vor diese Aufgabe sind Jugendliche allerlei Geschlechts gestellt, auch Mädchen müssen lernen, mit ihrem Begehren umzugehen.

Nun passiert aber eine Perfidie: Dass Mädchen ihr Begehren unter Kontrolle haben, wird stillschweigend vorausgesetzt, ja es wird so getan, als hätten Mädchen gar kein eigenes Begehren, sondern müssten vielmehr in ihrem Verhalten und Auftreten männliches Begehren mitdenken. Ihr eigenes Begehren wird ihnen abgesprochen, dafür wird ihnen fremdes (männliches) Begehren aufoktroyiert. Die Pubertät ist jedoch nicht nur für Burschen, sondern auch für Mädchen verwirrend. Trotzdem wird ihnen im Unterschied zu Burschen zugemutet, ihren bloßen Körper als potenziell begehrenswertes Objekt und sogar als Provokation für andere zu sehen. Dabei wird ihnen nicht zugetraut, für sich selbst herausfinden zu können, in welcher Kleidung sie sich in der Gesellschaft wohlfühlen.

"Die Rede von der verlotterten Jugend und ihrer unanständigen Kleidung ist so alt wie Sokrates."

Ob Erwachsene, die mit Jugendlichen arbeiten, es wollen oder nicht: Sie begleiten diese durch ihre Entwicklungsaufgaben. Sie sollten auch dabei unterstützen, ein autonomes Selbst in einem sozialen Umfeld zu sein. So wie es keine Entwicklungsaufgabe von Jugendlichen ist, den Regeln der Erwachsenen unhinterfragt zu folgen, sollte es auch keine Entwicklungsaufgabe von Mädchen sein, den "male gaze", den männlichen Blick, jeden einzelnen Tag in ihrer Kleiderwahl mitzuberücksichtigen. Eine Entwicklungsaufgabe für die erwachsene Gesellschaft wäre es, endlich darüber hinwegzukommen, dass junge Menschen bei der Kleiderwahl nicht erwachsenen Vorstellungen entsprechen, sondern sich ausprobieren müssen. Eine Entwicklungsaufgabe für patriarchale Gesellschaften wäre es, zu erkennen, dass ein nackter Bauchnabel nicht nur keine Provokation, sondern auch keine Aufregung wert ist.

Die Rede von der verlotterten Jugend und ihrer unanständigen Kleidung ist so alt wie Sokrates und keineswegs auf Österreich beschränkt, wie ein Kommentar in der deutschen Zeit mit dem Titel Wie soll ein Lehrer einem Kind sagen, dass er zu viel Busen sieht? über Babyboomer-Debatten ohne Folgen und die Suche Jugendlicher nach dem Selbst zeigt. Diese Debatte ist ermüdend und abgeschmackt. Solange es solche Kleiderordnungen gibt, muss aber halt auch widersprochen werden. (Angelika Purkathofer, 30.9.2023)