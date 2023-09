Die Pawly Door erkennt die Beute und zeichnet auch gleich ein Video von der Szene auf. Pawly Door

Katzenbesitzer mit Garten kennen das. Die eigentlich ach so putzigen Fellfreunde treiben sich nachts in der Nachbarschaft herum und verwandeln sich dort in brutale Raubtiere – das alles natürlich nur mit der guten Intention, der menschlichen Dienerschaft eine blutende Maus oder einen zerrupften Vogel als Sold vors Bett zu legen. Dass die Zweibeiner davon nicht immer begeistert sind, ist den felinen Overlords dabei herzlich wurscht.

Ein Start-up will die Lösung auf dieses Problem in Form einer Katzenklappe namens "Pawly Door" gefunden haben. Aktuell läuft zu dem Produkt eine Crowdfundingkampagne auf Kickstarter, das ursprüngliche Finanzierungsziel von 15.000 Euro wurde mit 481 Unterstützern und über 161.000 Euro bisher deutlich übertroffen, und die Kampagne läuft noch einen knappen Monat.

KI sperrt die Jägerin aus

Die Pawly Door ist mit einer Kamera ausgestattet, die mit einem System aus Bilderkennung und künstlicher Intelligenz kombiniert wird. So erkennt das System, wenn sich eine Katze der Tür nähert und ob diese eine Beute bei sich trägt – ist dem so, so wird der Zutritt verweigert. Hinzu kommt, dass die Tür jene Katzen erkennen soll, die in dem jeweiligen Haus tatsächlich zu Hause sind. Hat die Katze kein dafür passendes Implantat, so muss sie dafür einen entsprechenden RFID-Chip am Halsband tragen. Somit sollen ungebetene Nachbarskatzen ausgesperrt werden. Wer schon einmal einen blutigen Kampf zwischen zwei europäischen Kurzhaarkatzen und einem Maine-Coon-Kater um drei Uhr morgens im eigenen Wohnzimmer erleben musste, der wird auch diese Funktion zu schätzen wissen.

Die "Pawly Door"

Pawly

Zusätzlich verspricht der Anbieter noch eine "Finde deine Katze"-Funktion, bei der vermisste Katzen wieder aufgespürt werden können. Dies geschieht allerdings, indem die Katze von einer anderen Pawly Door erkannt und im Netzwerk gemeldet wird – es wird also vorausgesetzt, dass in der Nachbarschaft bereits ausreichend Türen dieser Art installiert sind.

Mit einer begleitenden App soll man schließlich tracken können, wann die Katze das Haus verlässt und wann sie es wieder betritt. Die App zeigt auch an, wann die Katze Beute nach Hause bringen wollte, und nimmt davon ein Video auf, das anschließend auf dem Smartphone betrachtet und mit Freunden geteilt werden kann, wenn man das denn möchte. Außerdem können Zeiten programmiert werden, zu denen die Katzen das Haus nicht mehr verlassen dürfen – was praktisch sein dürfte, wenn etwa ein Besuch beim Tierarzt kurz bevorsteht.

Im Handel soll die Pawly Door 899 Euro kosten, im Rahmen der Kickstarterkampagne wird sie ab 399 Euro angeboten. (stm, 30.9.2023)