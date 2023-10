In der Praxis führt die Frage immer wieder zu Streitigkeiten. Bei Vereinbarungen über Ausbildungen gilt es einiges zu beachten

Damit die Kosten ersatzfähig sind, muss die Ausbildung dem Arbeitnehmer Spezialkenntnisse theoretischer und praktischer Art vermitteln, die dieser auch bei anderen Arbeitgebern verwerten kann. Getty Images/iStockphoto

Im Gastbeitrag erklärt Juristin Sarah Haubmann, was man bei Ausbildungskosten im Arbeitsverhältnis beachten muss.

Können Arbeitgeber Ausbildungskosten verlangen, wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin aus dem Unternehmen ausscheidet? Die kurze Antwort lautet: ja, aber nur dann, wenn es schriftlich so vereinbart wurde.

In der Praxis führt diese Frage nicht selten zu rechtlichen Auseinandersetzungen. Häufig kommt es etwa zu Fehlern im Vertrag, die eine Vereinbarung über die Kostentragung unwirksam machen. Mitunter wird auch der Rückersatz von Kosten vereinbart, die nicht als Ausbildungskosten anzusehen sind.

Welche Fehler passieren in der Praxis?

Oft wird ein Rückersatz der Kosten für Ausbildungen im Laufe des Arbeitsverhältnisses lediglich vorweg im Arbeitsvertrag vereinbart. Eine solche allgemeine Vorwegvereinbarung reicht aber nicht aus. Es bedarf einer konkreten schriftlichen Vereinbarung mit dem betroffenen Arbeitnehmer vor dem Beginn jeder einzelnen Ausbildung.

Bei diesem Formgebot handelt es sich um eine Gültigkeitsvoraussetzung, weshalb mündliche oder gar schlüssige Vereinbarungen rechtsunwirksam sind. Die Vereinbarung muss vor Beginn der Ausbildung abgeschlossen werden und nach der Rechtsprechung eine "spezielle Ausbildungskostenklausel" beinhalten. Das bedeutet, dass die konkrete Höhe der zu ersetzenden Kosten in der Vereinbarung festzusetzen ist. Die in der Vereinbarung aufgenommenen Kosten müssen sich auch auf eine bestimmte Ausbildung beziehen.

Bei Ablauf eines befristeten Arbeitsverhältnisses sowie in bestimmten Beendigungsfällen, zum Beispiel bei der Arbeitgeberkündigung, (es sei denn, der Arbeitnehmer hat durch schuldhaftes Verhalten dazu begründeten Anlass gegeben) steht dem Arbeitgeber kein Rückersatz zu. Im Fall von Minderjährigen ist zu bedenken, dass die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters einzuholen ist. Zudem besteht keine Verpflichtung zum Rückersatz, wenn die maximal zulässige Bindungsdauer überschritten wird oder die Aliquotierungspflicht nicht eingehalten wird. Die maximal zulässige Bindungsdauer beträgt üblicherweise vier Jahre, in bestimmten Fällen kann sie länger sein.

Häufig wird auch vereinbart, dass Zeiten einer Karenzierung, zum Beispiel wegen Elternkarenz oder eines Präsenzdienstes, nicht auf den Zeitraum der vertraglich vereinbarten Bindungsdauer anzurechnen sind. Von der Rechtsprechung ist aber noch nicht geklärt, ob solche Zeiten anzurechnen sind oder nicht. Im Falle der Aufnahme einer solchen Klausel besteht daher die Gefahr, dass die maximal zulässige Bindungsdauer überschritten wird und damit die gesamte Vereinbarung unwirksam ist.

Was fällt alles unter Ausbildungskosten?

Gegenstand des Rückersatzes können nur die vom Arbeitgeber tatsächlich aufgewendeten Kosten sein. Es gibt daher keinen Rückersatz für "Sowieso-Kosten", also Kosten, die dem Arbeitgeber auch entstanden wären, wenn der Arbeitnehmer an der Ausbildung nicht teilgenommen hätte. Auch fiktive Kosten, die entstehen würden, wenn die Ausbildung in einer anderen Art und Weise (nicht intern, sondern extern) durchgeführt worden wäre, sind nicht rückersatzfähig. Trägt ein Dritter de facto die Ausbildungskosten, besteht ebenso kein Rückersatzanspruch.

Die Ausbildung muss dem Arbeitnehmer Spezialkenntnisse theoretischer und praktischer Art vermitteln, die dieser auch bei anderen Arbeitgebern verwerten kann. Bloße Einschulungskosten stellen keine Ausbildungskosten dar. Zudem muss die Ausbildung erfolgreich absolviert worden sein, damit deren Kosten zurückverlangt werden können. Es werden also nur jene Ausbildungsmaßnahmen rückersatzfähig sein, die überhaupt einem erfolgreichen Abschluss zugänglich sind. Deshalb gibt es keinen Rückersatz für Persönlichkeitsentwicklungsseminare.

Ein Anspruch auf Rückersatz ist auch denkbar, wenn der Arbeitnehmer schuldhaft den erfolgreichen Abschluss der Ausbildung vereitelt, indem er beispielsweise die Ausbildung abbricht. Reise- und Unterbringungskosten sind zwar grundsätzlich ersetzbar, allerdings hat für solche Kosten nach der Rechtsprechung eine Notwendigkeits- und Nützlichkeitsprüfung zu erfolgen. Unter gewissen Voraussetzungen ist schließlich auch die Vereinbarung der Rückforderung des während einer Ausbildung fortgezahlten Entgelts zulässig. (Sarah Haubmann, 1.10.2023)