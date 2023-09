350.000 Kinder gelten als armuts- und ausgrenzungsgefährdet. imago images/photothek

Beim mittlerweile notorischen "Sollen sie doch Burger essen"-Video von Karl Nehammer waren aus dem Publikum Rufe wie "Wir Leistungsträger zahlen denen die Sozialleistungen" zu hören. Der oberösterreichische ÖVP-Landeshauptmann Thomas Stelzer sagte auch in Verteidigung von Nehammer, "Leistung und Eigenverantwortung" müssten wieder etwas gelten.

Das ist typischer ÖVP-Sprech in einer Partei, die ihren liberal-humanitären Flügel längst abgelegt und ihren christlich-sozialen Grundgedanken irgendwo verlegt hat (obwohl Nehammer aus dem ÖAAB stammt).

Trotzdem stellt sich die Frage, wie es in einem der reichsten Länder Europas und der Welt (nach Kaufkraftparität auf Platz 15) sein kann, dass rund 17,5 Prozent der Bevölkerung (1.529.000 Menschen) armuts- und ausgrenzungsgefährdet sind. Das heißt, das Einkommen liegt unter der Armutsschwelle (60 Prozent des Medians der Netto-Haushaltseinkommen), oder die Personen sind erheblich materiell benachteiligt oder leben in Haushalten mit keiner / sehr geringer Erwerbsintensität. Rund 350.000 Kinder gelten als armuts- und ausgrenzungsgefährdet.

Die Antwort liegt in hohem Maße in der sozialen Schichtung: Besonders armutsgefährdet sind Arbeitslose, Zuwanderer, alleinerziehende Frauen oder Menschen mit Jobs, von denen sie nicht leben können. Sie sind oft schlecht gebildet und ausgebildet. Letzteres gilt offenbar in relativ hohem Maße für die Zuwanderer – und ihre Kinder. Wobei nicht nur kürzlich Eingetroffene darunter fallen, sondern eben auch solche, die schon länger hier sind.

140.000 Neets

Rund 140.000 (!) junge Leute zwischen 15 und 24 sind sogenannte Neets ("Not in education, employment or training" – nicht in Bildung, Arbeit oder Schulung). Insgesamt sind das 8,5 Prozent dieser Altersgruppe, aber Zuwanderer machen 13 Prozent aus (solche der ersten Generation 17 Prozent). Ein Problem der Armutsgefährdung scheint aber eine teilweise geringe Bildungsbereitschaft zu sein. Die klassischen einfachen Tätigkeiten fallen entweder durch den technischen Fortschritt weg oder werden nicht so gut bezahlt, dass man die krassen Preissteigerungen bei Energie und Lebensmitteln so ohne weiteres wegstecken könnte.

Vor allem aber sind es offenbar alleinstehende und alleinerziehende Frauen, die Schwierigkeiten haben, mit ihren schlecht bezahlten Jobs über die Runden zu kommen. Zumindest sagen das übereinstimmend die sozialen Hilfsorganisationen. Dazu sagt die Diakonie Österreich: "Der österreichische Sozialstaat ist stark mit dem Erwerbsarbeitsmarkt verbunden, und er geht leider noch immer von einem Ernährermodell aus, also von jenem alten Familien- und Rollenmodell, in dem Männer für das Einkommen des Haushalts sorgen und Frauen maximal ‚dazuverdienen‘. Für viele Menschen stimmt dieses Modell nicht mehr, und für viele hat es ohnehin nie so richtig gestimmt, weil sowohl Mann als auch Frau Geld verdienen müssen, um die Familie durchzubringen."

"Dann sollen sie halt mehr arbeiten" – wie Nehammer über die Frauen in Teilzeit sagte – ist übrigens ein gefährliches Argument für einen ÖVP-Politiker. Denn es ist auch möglich, viel und schwer zu arbeiten und trotzdem nicht genug zu verdienen, wenn es nicht die Unterstützung des Staates gäbe. Bauern zum Beispiel sind gewiss keine Faulenzer, kommen aber nur durch Subventionen auf ein halbwegs angemessenes Einkommen.

Das Thema bedarf weiterer Untersuchung. Es kann nicht sein, dass in einem reichen Staat so viele armutsgefährdet sind. (Hans Rauscher, 30.9.2023)