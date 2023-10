Österreichs Kanzler Karl Nehammer (ÖVP)

Fan von Figl

Nehammer wuchs in Wien-Meidling auf, die Eltern waren im Gemüse- und Blumenhandel. Sohn Karl besuchte die Privatschule Kollegium Kalksburg, trat dem katholischen Mittelschüler-Kartellverband bei (Verbindungsname Mars), maturierte im Ammerling-Gymnasium und wurde Bundesheer-Leutnant. Er arbeitete als Kommunikationstrainer für die ÖVP, politische Kommunikation lernte er in einem Lehrgang der Uni Krems.



Nach Stationen als ÖAAB-Chef, Vize-Klubchef und ÖVP-General wurde er 2019 Innenminister und 2021 Kanzler. Mit seiner Frau, ebenfalls ÖVP-affin, hat der 51-jährige zwei Kinder. Sein Vorbild ist Leopold Figl, erster Kanzler der Zweiten Republik, der bat, an Österreich zu glauben – wie nun Nehammer in einer Kampagne.

Noch-Partner der Grünen



Karl Nehammer hat den Koalitionspartner schon in seiner Zeit als Innenminister kennengelernt, bevor er dem verlustig gegangenen "Ausnahmetalent" Sebastian Kurz ins Kanzleramt folgte. Tatsächlich wirkt das Verhältnis zwischen Nehammer und dem grünen Vizekanzler Werner Kogler amikaler als einst die Kurz-Kogler-Connection. Doch aus dem anfangs erhofften "Besten aus beiden Welten" wurde viel Krampf in beiden Welten.



Nehammer kann nicht immer so, wie es die Klientel in Industriellenvereinigung und Wirtschaftskammer gern hätte. Die Grünen werden derweil von ihren früheren Fans unter anderem wegen der Asylpolitik der Regierung gescholten. Beide verlieren in Umfragen. Die Zweckgemeinschaft könnte also bald enden.

Mit oder ohne Kickl

Wenn man sie fragt, beteuern ÖVP wie Grüne, dass sie die aus ihrer Sicht erfolgreiche Koalition nach der Wahl 2024 fortsetzen könnten. Doch ihre Friktionspunkte in Sachen Ökologie und Gesellschaftspolitik sind unübersehbar.



Andreas Bablers SPÖ ist für Nehmammer überhaupt der Antichrist. Auch die Neos treffen sich nur in manchen steuerlichen Fragen mit der ÖVP. Mit FPÖ-Chef Herbert Kickl könne er nicht, so Nehammer. Doch in Salzburg, Ober- und Niederösterreich regiert die ÖVP mit der FPÖ.

Nein zu Sozialpartnern

Wie groß die Abneigung des Kanzlers gegen Arbeitnehmervertretungen ist, weiß man, seit er unter ÖVP-Funktionärinnen und Funktionären zum Rundumschlag gegen Gewerkschaft und Arbeiterkammer ausholte und über Sozialpartnerschaft und Kollektivverträge ätzte. Das kam an die Öffentlichkeit, weil jemand bei dem Event in einer Vinothek in Hallein mitfilmte. Auch, dass vieles in der Verfassung verankert und nicht leicht wegzubringen sei, kritisiert er dort.



Und ist Nehammer für Klimaschutz? Ja, aber nicht ohne seinen Verbrennungsmotor. Gendern macht dem Kommunikationsprofi zwar selbst eigentlich wenig Mühe, doch tat er es zuletzt – auch dem konservativen Mainstream folgend – als unwichtig und eher nicht normal ab.

Bierzelt oder Bierernst

Nehammer findet die Balance zwischen Bierzelt und Bierernst nicht. Ob er den volkstümlichen DJ gibt oder vor Publikum ein Krügerl Bier ext, von dem es später heißt, das es mit Wasser gestreckt war: Die Volksnähe wirkt zu bemüht. Die Empörung über seinen missglückten Witz zu "Alkohol oder Psychopharmaka" als Option, wenn alles den Bach runtergehe, wurde nun getoppt: Er redete Armut klein und meinte, dass Kinder schon für 1,40 Euro einen McDonald’s-Burger haben könnten. Das erwähnte Video ging viral.