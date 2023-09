Handys sind heutzutage immer dabei – und damit auch eine Kamera. Getty Images

Früher hat es geheißen: "Ein Schriftl ist ein Giftl." Das war der kategorische Imperativ des österreichischen Schlaucherltums. Man hat sich etwas ausgemacht, was mit den politischen, geschäftlichen oder vielleicht auch strafrechtlich relevanten Regeln nicht so richtig vereinbar war – und hat sich gehütet, das schriftlich festzulegen. Angeblich ist die ÖVP-Ikone Julius Raab (ein wahrer "Volkskanzler") der Autor des Spruchs, aber Politiker aller Farben und Richtungen haben sich meist daran gehalten. In der guten alten Zeit.

Seit den elektronischen Medien und vor allem der Erfindung des Handys ist das in zweifacher Hinsicht durchbrochen worden. Etliche Politiker (hauptsächlich FPÖ und ÖVP) mussten draufkommen, dass es auch ein Schriftl ist, wenn man eine SMS verschickt und ein bisserl unvorsichtig chattet ("Kriegst eh alles, was Du willst"). Da nutzt die Löschung nichts, wenn man das Backup vergisst.

Zweitens kann man mit den Dingern auch recht gut fotografieren und filmen; und dann leben einerseits ganze Trash-TV-Sender von den lustigsten Hoppalas – und zweitens filmt dann einer eine informelle Kanzleransprache mit, bei der der Mann geglaubt hat, er sei unter Gesinnungsfreunden. Auf was man heutzutage alles aufpassen muss – vor allem als Politikbetreibende –, ist echt mühsam. Erfahrene Diktatoren wissen, warum man das Handy abgeben muss, bevor man in ihre Nähe darf. (Hans Rauscher, 29.9.2023)