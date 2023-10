11.05 INTERVIEW

Pressestunde Mit Martin Kocher, Bundes­minister für Arbeit und Wirtschaft, ÖVP. Die Fragen stellen Christoph Kotanko von den Oberösterreichischen Nachrichten und ­Barbara Battisti (ORF). Bis 12.00, ORF 2

20.15 WESTERN

El Perdido (USA 1961, Robert Aldrich) Ein ­Verfolgter, er muss seine Blutschuld büßen. Ein Verfolger, er muss den Verfolgten widerwillig töten. Was für ein Film! Von Robert Aldrich mit Kirk Douglas. Bis 22.05, Arte

20.15 SPASSIG

Hangover (USA/D 2009, Todd Phillips) Vier Männer, ein Auto, ein Ziel: Las Vegas. Am Tag nach der Junggesellenparty kann sich keiner an etwas erinnern. Wo kommt das Polizeiauto her, das Baby, der Tiger? Und wo ist Kumpel Doug? Lustiges Aufräumen nach einem großen Rausch. Bis 22.20, Puls 4

20.15 EISIG

Ice Road (USA 2021, Jonathan Hensleigh) Liam Neeson ist unterwegs auf der Ice Road, um zur Rettung verschütteter Bergleute benötigtes technisches Equipment in den Norden Kanadas zu bringen. Doch dann droht das Eis zu brechen, die Temperaturen steigen. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Bis 22.00, ORF 1

Es wird gefährlich und vor allem ein Wettlauf gegen die Zeit: Liam Neeson ist als Trucker unterwegs auf der "Ice Road", 20.15 Uhr in ORF 1. ORF/Netflix/Allen Fraser

20.15 VIERTE STAFFEL

Babylon Berlin (1–4/12) Berlin 1930/31: In den Kneipen wird getrunken und getanzt, drinnen wie draußen geht es um die Zukunft der Weimarer Republik – auf den Straßen, in den Parteizentralen und auch in den Redaktionen der faschistischen Presse. Mit Volker Bruch und Liv Lisa Fries. Bis 23.15, ARD

20.15 KRIMI

Der Kommissar und der See – Narrenfreiheit (D 2023, Felix Karolus) Nach dem Mord an einer Lokalbekanntschaft ermittelt Altkommissar Robert Anders (Walter Sittler) ohne offiziellen Auftrag, aber mit dem Segen von Polizeiobermeisterin Annika Wagner (Nurit Hirschfeld) und ihrem Kollegen Martin Keller (Dominik Maringer). Bis 21.50, ORF 2

21.45 DISKUSSION

Links.Rechts.Mitte Über schmutzige Politik und Sobotkas Ukraine-Schwur diskutieren bei Katrin Prähauser der SPÖ-nahe Meinungsforscher Josef Kalina, Medienunternehmer Veit Dengler, Russland-Expertin Gabriele Krone-Schmalz und der FPÖ-nahe Kommunikationsberater Heimo Lepuschitz. Bis 22.45, Servus TV

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Burger, Gärten, Taliban – Hört sich so der Wahlkampf an? Bei Claudia Reiterer diskutieren dazu ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker, Sven Hergovich (Landesparteivorsitzender NÖ, SPÖ), Kurier-Chefredakteurin Martina Salomon und Matthew Karnitschnig (Politico). Bis 23.05, ORF 2

1.15 BIOGRAFIE

Gundermann (D 2018, Andreas Dresen) Die ­Geschichte des Kohlearbeiters und DDR-Liedermachers Gerhard "Gundi" Gundermann. Alexander Scheer brilliert in der Titelrolle des für seine melancholische Alltagspoesie gerühmten Baggerfahrers. Bis 3.14, Arte